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Политика
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Политика
Трамп отметил поддержку Китая в оказании давления на Северную Корею
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    Трамп отметил поддержку Китая в оказании давления на Северную Корею

    20:41  22 Октября 2017
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    Трамп отметил поддержку Китая в оказании давления на Северную Корею

    Вашингтон, 22 октября. Китайская сторона помогает Вашингтону в оказании экономического давления на Северную Корею. Об этом журналистам заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

    «Действительно, Китай помогает нам в том, что касается Северной Кореи. Они закрывают свою банковскую систему для Северной Кореи», — подчеркнул глава государства.

    Как отметил Трамп, американская сторона готова к любым действиям со стороны Пхеньяна.

    «Было бы хорошо, если бы нам не пришлось делать этого, но произойдет ли это? Кто знает», — резюмировал политик.

    Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой по вопросам, связанным с урегулированием кризиса на Корейском полуострове.

    Непосредственно президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что российская сторона осуждает позицию КНДР по ядерному вопросу.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр
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