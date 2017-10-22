Трамп отметил поддержку Китая в оказании давления на Северную Корею

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Вашингтон, 22 октября. Китайская сторона помогает Вашингтону в оказании экономического давления на Северную Корею. Об этом журналистам заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Действительно, Китай помогает нам в том, что касается Северной Кореи. Они закрывают свою банковскую систему для Северной Кореи», — подчеркнул глава государства.

Как отметил Трамп, американская сторона готова к любым действиям со стороны Пхеньяна.

«Было бы хорошо, если бы нам не пришлось делать этого, но произойдет ли это? Кто знает», — резюмировал политик.

Trump on North Korea: ‘We’re prepared for anything’https://t.co/qeCwvlDp8I — fox8news (@fox8news) October 22, 2017

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой по вопросам, связанным с урегулированием кризиса на Корейском полуострове.

Непосредственно президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что российская сторона осуждает позицию КНДР по ядерному вопросу.