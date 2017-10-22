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Украина
Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве
Украина
Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве
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    Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

    20:32  22 Октября 2017
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    Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

    Киев, 22 октября. Лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили впервые продемонстрировал силу: одной короткой командой со сцены смог не просто послать тысячу бойцов в атаку на полицию, но и добиться победы. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщает с места событий, палаточного лагеря на улице Грушевского.

    Михаил Саакашвили произнес пред сотнями сторонников в воскресенье самую длинную речь, в которой изложил пять тезисов оппозиции. Корреспондент ФАН излагает их в сокращенном варианте.

    «Я думаю, что пять сессионных недель Верховной рады могут изменить политическую систему. Первым законом должен быть закон про импичмент президента Украины. Также нужен новый закон про выборы народных депутатов, снятие депутатской неприкосновенности – и не после 2020-го года, а немедленно. Четвертый закон – это закон про олигархов. Они больше всего этого боятся, потому что наша главная цель это победить олигархат, ярким представителем которого есть Порошенко, закон про олигархов, который лишит их контроля над телевидением, лишит их контроля над политическим процессом», - так начал свою речь Саакашвили.

    Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

    Остальные законодательные новшества, предлагаемые Саакашвили: создание новых судов, коррупционеры будут возмещать убытки, смягчение наказания в обмен на возврат награбленного. Абсолютный запрет прокуратуре, СБУ и полиции давить на бизнес.

    Во вторую сессионную неделю парламента предполагается принять следующий пакет законов: сокращение на 80% всех лицензий и разрешений которые препятствуют развитию бизнеса.
    Свободное движение капитала, легкий старт бизнесу благодаря доступным кредитам, гарантия прав собственности.
    Сокращение функций исполнительной власти, отмена государственных областных администраций, отмена районных государственных администраций, ликвидация ненужных коррумпированных контролирующих органов как в Грузии, полное обновление штата чиновников.

    В третью сессионную неделю: ликвидация монополий в электроэнергетике (Ахметов и Порошенко), создание конкурентных механизмов доступа к природным ресурсам, отмена преференций для олигархов. Налоговая и таможенная реформы, уменьшение налогового и таможенного бремени, уменьшение налога на труд с 42% до 20%, единый платеж за растаможку авто 300 евро.

    Четвертая сессионная неделя парламента принесет, по мнению Саакашвили закон про резервную армию (возможно, он имел ввиду армию резервистов?), закон о праве граждан на вооруженную защиту (закон «Об оружии», легализация короткоствола), ликвидация «Укроборонпрома» как неэффективной организации.

    Пятая неделя: «Мы отменим так называемую медицинскую реформу, т.к. это никакая не реформа и мы примем закон про страховую медицину, что означает, что каждый гражданин Украины, кому это потребуется получит страховку, которая на 100% защитит его и у нас будет возможность строить новые больницы, дать реальную заработную плату врачам и медперсоналу. Это я делал в Грузии я знаю как это делается. Согласование плана строительства 500 современных новых больниц. Это абсолютно реалистично. Реформа образования по принципу деньги идут за студентом».

    Все пять тезисов Саакашвили были встречены аплодисментами. При этом сам политик посетовал, что украинская пресса не доносит требования восставших до граждан Украины.

    Другие ораторы говорили, что нынешняя власть, как исполнительная, так и законодательная, виноваты во всех бедах Украины. Виноваты и олигархи, они виноваты в том, что народ уезжает и население сокращается. Главная претензия: власть забыла обещания майдану. 

    Прозвучало из уст Саакашвили пока невнятное «митинг надежды», который должен переродиться в «Майдан надежды». Таким образом политик хочет переименовать акцию в украинских СМИ – там она называется «Михо-майдан», что не нравится Саакашвили.

    Когда Михаил Саакашвили еще находился на сцене, пришла новость, что полиция заблокировала автомобиль со звукоаппаратурой для сцены и якобы полицейские начали резать шины. Саакашвили призвал протестующих разблокировать груз. 

    Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

    Машина находилась в ста метрах от палаточного лагеря и толпа примерно в тысячу человек с ходу атаковала полицию. После нескольких минут ожесточенных столкновений (запечатлены на видео ФАН) полиция применила слезоточивый газ, но затем дрогнула и отступила. 

    В конце концов депутатам удалось путем переговоров с начальником полицейского подразделения разблокировать машину и доставить груз в палаточный лагерь.

    Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

    Хитом сегодняшнего дня стал персонаж, изображающий Петра Порошенко, сидящего на шее украинского казака с мешком долларов и золотым батоном в руках. С этим персонажем фотографировались все активисты, начиная с лидеров протеста.

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
    #киев
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