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Политика
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Украина
Хитрый ход: Украина хочет дискриминировать только русский язык
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    Хитрый ход: Украина хочет дискриминировать только русский язык

    21:56  22 Октября 2017
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    Хитрый ход: Украина хочет дискриминировать только русский язык

    Попытка тотальной украинизации образования дорого стоила Киеву. Отношения с Москвой ныне при всем желании ухудшить трудно. А вот реакция Европы застала украинские власти врасплох.

    Гнев Будапешта 

    Больше всех разозлились венгры. Будапешт назвал закон дискриминационным и потребовал пересмотра соглашения об ассоциации с Украиной.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто демонстративно отказался от встречи с украинским коллегой Климкиным.

    Еще в Будапеште серьезно взялись защищать Закарпатье — регион, исторически тесно связанный с Венгрией. Акция «Самоопределение Закарпатья» у стен украинского посольства выглядела очень тревожным звонком.

    На Украине вспомнили о западной границе. А границы хвать —  и нет! Главный военный прокурор Матиос заявил, что 150 километров государственной границы находятся в частных руках.

    Удивительное заявление, учитывая, что общая протяженность границы составляет всего 137 километров.

    Демарш Румынии

    Румынский президент из-за закона об образовании отменил свой визит в Киев. С такими дипломатическими демаршами никогда ранее в своей истории Украина не сталкивалась.

    Недовольство языковой политикой Украины выразили также Россия, Молдавия, Польша и Греция.

    Катастрофа в ПАСЕ

    В срочном порядке вопрос был поставлен на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы.

    Хитрый ход: Украина хочет дискриминировать только русский язык

    Несмотря на все старания Петра Порошенко, подавляющим большинством голосов была одобрена крайне жесткая резолюция в отношении закона об образовании.

    Хитрый ход: Украина хочет дискриминировать только русский язык

    Представители украинской делегации откровенно растерялись.

    Вместо признания своих ошибок, Киев пошел по пути принижения значения ПАСЕ и его резолюции.

    Советница президента Ирина Геращенко распереживалась за украинских детей.

    Климкин назвал случившееся «не поражением и не победой». Говоря по правде, это еще одно странное заявление. Очевидно, что Украина потерпела в ПАСЕ безоговорочное поражение по языковому вопросу.

    Столь нелогичная и непоследовательная позиция дала экспертам повод утверждать, что Европа попросту отворачивается от «политической элиты», пришедшей в результате «революции достоинства».

    «Михомайдан» против Порошенко: кому поможет Запад?

    Бурные события вокруг «Михомайдана» переключили внимание общественности под стены Верховной рады. Прорвав полицейский кордон, митингующие закрепились в палаточном городке.

    Лидеры Майдана III потребовали снять с депутатов неприкосновенность, пересмотреть мажоритарную системы выборов и учредить антикоррупционный суд.

    Заметим, что протест уже обрел достаточно агрессивный характер по отношению к Порошенко. Заявленный ультиматум и напоминание о судьбе румынского президента Чаушеску точно не назовешь миролюбивыми.

    Еще одним явно неуважительным жестом по отношению к главе государства стало появление на «вече Майдана» чучела Порошенко.

    Эксперты и политики повсеместно сравнивают «Михомайдан» с событиями «революции достоинства». Пища для размышлений здесь богатая. Наряду со многими другими обстоятельствами, немаловажной представляется и позиция Запада.

    Без малого четыре года назад Брюссель и Вашингтон с удовольствием содействовали государственному перевороту на Украине.

    Хитрый ход: Украина хочет дискриминировать только русский язык

    Поэтому вопрос о позиции Европы и США по отношению к нынешним событиям отнюдь не праздный. Очевидно, что внешнеполитические усилия Киева в ближайшее время будут направлены на восстановление доверительных отношений с ЕС и США. Без этого Порошенко и его команда могут оказаться попросту беспомощными перед лицом «Михомайдана».

    Хитрый план Климкина

    В качестве первого шага навстречу можно расценивать идею Климкина о неких особых преференциях для языков стран ЕС в законе об образовании.

    Иными словами, украинские власти предлагают сохранить дискриминационные нормы лишь в отношении русского языка. Полякам идея понравилась.

    Глава польского МИД высказался предельно прямо: закон направлен против русскоязычного населения, не нарушая существенным образом интересы Варшавы.

    Захарова против языкового расизма

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее расизмом по отношению к русскоязычному населению Украины.

    Она призвала мировое сообщество не допустить языковой геноцид, отметив, что льготы в отношении отдельных языков лишь усугубят ситуацию.

    Бывший украинский премьер Николай Азаров назвал закон об образовании дискриминационным по отношению к половине украинского населения.

    Между тем, «патриотически» настроенные власти на Украине целенаправленно продолжают атаку на русский язык во всех сферах общественной жизни.

    Глава Хмельницкого с гордостью сообщил о полном запрете преподавания на русском языке в школах.

    Аналогичным «достижением» могут похвастаться Херсонская и Николаевская области. Заметим, что для подавляющего большинства населения последних двух регионов родным является именно русский язык.

    Российские артисты теперь не смогут выступать на Украине без соответствующего разрешения СБУ.

    Русскому языку на Украине сегодня приходится как никогда тяжело.

    Русскоязычному населению остается надеяться лишь на скоротечность «постмайданной» власти.

    Автор: Сергей Свазовский
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