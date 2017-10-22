Хитрый ход: Украина хочет дискриминировать только русский язык

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Попытка тотальной украинизации образования дорого стоила Киеву. Отношения с Москвой ныне при всем желании ухудшить трудно. А вот реакция Европы застала украинские власти врасплох.

Гнев Будапешта

Больше всех разозлились венгры. Будапешт назвал закон дискриминационным и потребовал пересмотра соглашения об ассоциации с Украиной.

МИД Венгрии просит пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с ЕС https://t.co/1UzckJecuk — олег владимирович (@OLytovka) October 10, 2017

Глава венгерского МИД Петер Сийярто демонстративно отказался от встречи с украинским коллегой Климкиным.

Lenta.ru: Глава МИД Венгрии демонстративно отказал Климкину во встрече https://t.co/AwwYumCBXa с помощью @lentaruofficial — Сергей Олюха (@oluxa333) October 10, 2017

Еще в Будапеште серьезно взялись защищать Закарпатье — регион, исторически тесно связанный с Венгрией. Акция «Самоопределение Закарпатья» у стен украинского посольства выглядела очень тревожным звонком.

МИД Венгрии анонсировал акцию "Самоопределение для Закарпатья" https://t.co/HoA1se2WjD — ЛІГА.net (@LIGAnet) October 11, 2017

На Украине вспомнили о западной границе. А границы хвать — и нет! Главный военный прокурор Матиос заявил, что 150 километров государственной границы находятся в частных руках.

Матиос: 150 км украинской границы с Венгрией являются частнымиhttps://t.co/1RlXtWhA7u pic.twitter.com/vnnOgpJRPt — Шарий.net (@sharijnet) October 14, 2017

Удивительное заявление, учитывая, что общая протяженность границы составляет всего 137 километров.

Демарш Румынии

Румынский президент из-за закона об образовании отменил свой визит в Киев. С такими дипломатическими демаршами никогда ранее в своей истории Украина не сталкивалась.

МИД Украины прокомментировал отмену визита президента Румынии в Киев https://t.co/pop4ixYHvT pic.twitter.com/un4lIPeFnX — MSN Russia (@msnrussia) September 24, 2017

Недовольство языковой политикой Украины выразили также Россия, Молдавия, Польша и Греция.

Катастрофа в ПАСЕ

В срочном порядке вопрос был поставлен на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Несмотря на все старания Петра Порошенко, подавляющим большинством голосов была одобрена крайне жесткая резолюция в отношении закона об образовании.

Представители украинской делегации откровенно растерялись.

И докладчик и главы групп говорят об одном. Не важно, какая будет резолюция ПАСЕ, а важно что скажет Венецианская комиссия. — Borislav Bereza (@UkrBereza) October 12, 2017

Вместо признания своих ошибок, Киев пошел по пути принижения значения ПАСЕ и его резолюции.

Резолюция ПАСЕ по образовательному закону не требует от Украины делать какие-то шаги,… https://t.co/NLe0J6QLKl pic.twitter.com/tZHdRwv8HW — Банкомёт (@bankomet) October 12, 2017

Советница президента Ирина Геращенко распереживалась за украинских детей.

Геращенко: Резолюция ПАСЕ о законе об образовании перечеркивает право украинских детей получать равное образование https://t.co/woSddC8YWY — Gordonua.com (@Gordonuacom) October 12, 2017

Климкин назвал случившееся «не поражением и не победой». Говоря по правде, это еще одно странное заявление. Очевидно, что Украина потерпела в ПАСЕ безоговорочное поражение по языковому вопросу.

"Не поражение и не победа": Климкин прокомментировал решение ПАСЕ по закону об образовании https://t.co/KE6PWSF8aa pic.twitter.com/MqHLxrkYGH — Korrespondent.net (@Korrespondent) October 13, 2017

Столь нелогичная и непоследовательная позиция дала экспертам повод утверждать, что Европа попросту отворачивается от «политической элиты», пришедшей в результате «революции достоинства».

«Михомайдан» против Порошенко: кому поможет Запад?

Бурные события вокруг «Михомайдана» переключили внимание общественности под стены Верховной рады. Прорвав полицейский кордон, митингующие закрепились в палаточном городке.

Лидеры Майдана III потребовали снять с депутатов неприкосновенность, пересмотреть мажоритарную системы выборов и учредить антикоррупционный суд.

Три закона на 17 октября:

1. Антикоррупционный суд.

2. Выборы по открытым спискам.

3. Отмена неприкосновенности.



Логично и реально. pic.twitter.com/aBFUHLtItE — odessa-ua???????? (@uanews3) October 12, 2017

Заметим, что протест уже обрел достаточно агрессивный характер по отношению к Порошенко. Заявленный ультиматум и напоминание о судьбе румынского президента Чаушеску точно не назовешь миролюбивыми.

Протестующие выдвинули ультиматум Порошенко и напомнили о судьбе Чаушеску: https://t.co/4G3OlqcSYJ pic.twitter.com/O36Ii5atuC — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) October 21, 2017

Еще одним явно неуважительным жестом по отношению к главе государства стало появление на «вече Майдана» чучела Порошенко.

На "Михомайдан" пришло чучело Порошенко верхом на казаке: https://t.co/sm3vi81BTG pic.twitter.com/Iv8QeGRoTq — Life | Новости (@lifenews_ru) October 22, 2017

Эксперты и политики повсеместно сравнивают «Михомайдан» с событиями «революции достоинства». Пища для размышлений здесь богатая. Наряду со многими другими обстоятельствами, немаловажной представляется и позиция Запада.

Без малого четыре года назад Брюссель и Вашингтон с удовольствием содействовали государственному перевороту на Украине.

Поэтому вопрос о позиции Европы и США по отношению к нынешним событиям отнюдь не праздный. Очевидно, что внешнеполитические усилия Киева в ближайшее время будут направлены на восстановление доверительных отношений с ЕС и США. Без этого Порошенко и его команда могут оказаться попросту беспомощными перед лицом «Михомайдана».

Хитрый план Климкина

В качестве первого шага навстречу можно расценивать идею Климкина о неких особых преференциях для языков стран ЕС в законе об образовании.

Климкин: Киев в законе об образовании сделал исключение для языков ЕСhttps://t.co/UAVOfB6ofp pic.twitter.com/88FyLDXzj0 — События дня (@GazetaRu) October 13, 2017

Иными словами, украинские власти предлагают сохранить дискриминационные нормы лишь в отношении русского языка. Полякам идея понравилась.

Глава МИД Польши не поддержал инициативу венгерского коллеги совместной «атаки» на Киев https://t.co/1xSgIouFhz pic.twitter.com/ZY8iIhNTCI — Новости Украины (@24todaynetua) October 20, 2017

Глава польского МИД высказался предельно прямо: закон направлен против русскоязычного населения, не нарушая существенным образом интересы Варшавы.

Захарова против языкового расизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее расизмом по отношению к русскоязычному населению Украины.

#Захарова: Призываем международное сообщество не допустить поражения в правах русскоязычного населения Украины https://t.co/oqcnlcsPHS pic.twitter.com/4S8e0RhT6e — МИД России ???????? (@MID_RF) October 20, 2017

Она призвала мировое сообщество не допустить языковой геноцид, отметив, что льготы в отношении отдельных языков лишь усугубят ситуацию.

Захарова: преференции отдельным языкам в законе Украины об образовании усугубят ситуациюhttps://t.co/6YheTHMUfu pic.twitter.com/soE75aKQRz — ТАСС (@tass_agency) October 20, 2017

Бывший украинский премьер Николай Азаров назвал закон об образовании дискриминационным по отношению к половине украинского населения.

Азаров: Закон «Об образовании» - дискриминация половины Украины: Николай Азаров выразил обеспокоенность законом «Об… https://t.co/SsPBQBJh6F pic.twitter.com/jHhCT99eCw — КСУ (@comitetsu) October 11, 2017

Между тем, «патриотически» настроенные власти на Украине целенаправленно продолжают атаку на русский язык во всех сферах общественной жизни.

Глава Хмельницкого с гордостью сообщил о полном запрете преподавания на русском языке в школах.

Власти Хмельницкого объяснили полный запрет на русский язык в школах https://t.co/iT6tUhJtiq pic.twitter.com/WQGtq5ITFi — Новости Новороссии (@novorossianews) October 15, 2017

Аналогичным «достижением» могут похвастаться Херсонская и Николаевская области. Заметим, что для подавляющего большинства населения последних двух регионов родным является именно русский язык.

Российские артисты теперь не смогут выступать на Украине без соответствующего разрешения СБУ.

Гастроли российских артистов в Украину теперь будут согласовываться с СБУ - https://t.co/Yoy4SR2cpS pic.twitter.com/hbj7G4uVzk — Шиповник (@Shipovnik_ua) October 21, 2017

Русскому языку на Украине сегодня приходится как никогда тяжело.

Гастроли российских артистов в Украину теперь будут согласовываться с СБУ - https://t.co/Yoy4SR2cpS pic.twitter.com/hbj7G4uVzk — Шиповник (@Shipovnik_ua) October 21, 2017

Русскоязычному населению остается надеяться лишь на скоротечность «постмайданной» власти.