Неизвестный в британском Нанитоне взял заложников в боулинг-центре
Лондон, 22 октября. Неизвестный вооруженный мужчина взял заложников в развлекательном центре в британском городе Нанитон, пишет Mirror, ссылаясь на очевидцев, публикующих видео с места инцидента.
Правоохранительные органы британского Нанитона подтвердили факт инцидента, но не привели подробностей. Известно, что территория боулинг-центра оцеплена.
«Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне. Пожалуйста, не приближайтесь к месту происшествия», — предупредили силовики.
По словам очевидцев, они не могут покинуть территорию соседних с местом происшествия зданий.
#BREAKING: UK: A Hostage situation is developing in #Nuneaton -Warwickshire, at an Odeon cinema pic.twitter.com/krPG1nutwg— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 22 октября 2017 г.