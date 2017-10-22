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Происшествия
Неизвестный в британском Нанитоне взял заложников в боулинг-центре
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    Неизвестный в британском Нанитоне взял заложников в боулинг-центре

    19:12  22 Октября 2017
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    Неизвестный в британском Нанитоне взял заложников в боулинг-центре

    Лондон, 22 октября. Неизвестный вооруженный мужчина взял заложников в развлекательном центре в британском городе Нанитон, пишет Mirror, ссылаясь на очевидцев, публикующих видео с места инцидента.

    Правоохранительные органы британского Нанитона подтвердили факт инцидента, но не привели подробностей. Известно, что территория боулинг-центра оцеплена.

    «Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне. Пожалуйста, не приближайтесь к месту происшествия», — предупредили силовики.

    По словам очевидцев, они не могут покинуть территорию соседних с местом происшествия зданий.

    Автор: Ирина Селезнева
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