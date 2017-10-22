Неизвестный в британском Нанитоне взял заложников в боулинг-центре

В Избранное

Лондон, 22 октября. Неизвестный вооруженный мужчина взял заложников в развлекательном центре в британском городе Нанитон, пишет Mirror, ссылаясь на очевидцев, публикующих видео с места инцидента.

Правоохранительные органы британского Нанитона подтвердили факт инцидента, но не привели подробностей. Известно, что территория боулинг-центра оцеплена.

«Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне. Пожалуйста, не приближайтесь к месту происшествия», — предупредили силовики.

По словам очевидцев, они не могут покинуть территорию соседних с местом происшествия зданий.