Неизвестный в британском Нанитоне взял заложников в боулинг-центре

Лондон, 22 октября. Неизвестный вооруженный мужчина взял заложников в развлекательном центре в британском городе Нанитон, пишет Mirror, ссылаясь на очевидцев, публикующих видео с места инцидента.

Правоохранительные органы британского Нанитона подтвердили факт инцидента, но не привели подробностей. Известно, что территория боулинг-центра оцеплена.

По словам очевидцев, они не могут покинуть территорию соседних с местом происшествия зданий.

#BREAKING: UK: A Hostage situation is developing in #Nuneaton -Warwickshire, at an Odeon cinema pic.twitter.com/krPG1nutwg