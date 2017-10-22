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Политика
Путин отметил высокий уровень отношений России и Казахстана
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    Путин отметил высокий уровень отношений России и Казахстана

    20:00  22 Октября 2017
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    Путин отметил высокий уровень отношений России и Казахстана

    Москва, 22 октября. Глава государства РФ Владимир Путин отметил традиции дружбы и уважения, которые сложились между Россией и Казахстаном, говорится в поздравительной телеграмме к годовщине установления дипотношений между Москвой и Астаной.

    Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с установлением дипломатических отношений между двумя странами, которое произошло 25 лет назад.

    «Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и Казахстаном, конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля. 

    Путин подчеркнул, что развитие и упрочнение отношений «отвечает коренным интересам народов» России и Казахстана. Ранее Путин поблагодарил Астану за предоставление переговорной площадки по Сирии, на которой удалось достигнуть значительного прогресса по урегулированию кризиса в САР. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #казахстан
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