Путин отметил высокий уровень отношений России и Казахстана

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Москва, 22 октября. Глава государства РФ Владимир Путин отметил традиции дружбы и уважения, которые сложились между Россией и Казахстаном, говорится в поздравительной телеграмме к годовщине установления дипотношений между Москвой и Астаной.

Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с установлением дипломатических отношений между двумя странами, которое произошло 25 лет назад.

«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и Казахстаном, конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что развитие и упрочнение отношений «отвечает коренным интересам народов» России и Казахстана. Ранее Путин поблагодарил Астану за предоставление переговорной площадки по Сирии, на которой удалось достигнуть значительного прогресса по урегулированию кризиса в САР.