«Уже вышли»: британцы иронизируют над грустной Мэй на саммите Евросоюза

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Лондон, 22 октября. Пользователи социальных сетей обратили внимание на фото грустной главы правительства Великобритании Терезы Мэй, которое было сделано на саммите Евросоюза.

«Возможно, британский саммит не был такой уж хорошей идеей», — отметили британцы.

«Это фотография Терезы Мэй и ее близких друзей», — пошутили другие.

Heres a picture of Theresa May with all her close friends pic.twitter.com/dfQofQvlF0 — Judas, No.1 (@Nasmamu) October 20, 2017

Некоторые предположили, что британский политик оказалась «на своих похоронах».

«Был ли ее труп единственным участником ее похорон?» — спросили комментаторы.

«Сейчас все лидеры Евросоюза пойдут играть, а вы сидите здесь и подумайте о том, что натворили», — иронизируют в соцсетях.

«Brexit — уже вышли», — резюмировали юзеры.

Напомним, ранее стало известно о том, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй рассчитывает на тесное сотрудничеством между Лондоном и Евросоюзом после завершения Brexit.