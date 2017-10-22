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«Уже вышли»: британцы иронизируют над грустной Мэй на саммите Евросоюза
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    «Уже вышли»: британцы иронизируют над грустной Мэй на саммите Евросоюза

    19:15  22 Октября 2017
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    «Уже вышли»: британцы иронизируют над грустной Мэй на саммите Евросоюза

    Лондон, 22 октября. Пользователи социальных сетей обратили внимание на фото грустной главы правительства Великобритании Терезы Мэй, которое было сделано на саммите Евросоюза.

    «Возможно, британский саммит не был такой уж хорошей идеей», — отметили британцы.

    «Это фотография Терезы Мэй и ее близких друзей», — пошутили другие.

    Некоторые предположили, что британский политик оказалась «на своих похоронах».

    «Был ли ее труп единственным участником ее похорон?» — спросили комментаторы.

    «Уже вышли»: британцы иронизируют над грустной Мэй на саммите Евросоюза

    «Сейчас все лидеры Евросоюза пойдут играть, а вы сидите здесь и подумайте о том, что натворили», — иронизируют в соцсетях.

    «Brexit — уже вышли», — резюмировали юзеры.

    «Уже вышли»: британцы иронизируют над грустной Мэй на саммите Евросоюза

    Напомним, ранее стало известно о том, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй рассчитывает на тесное сотрудничеством между Лондоном и Евросоюзом после завершения Brexit.

    Автор: Алексей Громов
    #великобритания #мэй
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