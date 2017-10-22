Вратарь «Зенита» Лунев получил ушиб в матче против ЦСКА

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Москва, 22 октября. Московский клуб ЦСКА и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча на московском стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счетом 0:0.

«Матч принципиальных соперников прошел в напряженной и яркой борьбе, но забитых голов зрители не увидели», — отметила пресс-служба РФПЛ.

Несмотря на это, «сине-бело-голубые» продолжают занимать первую строчку в турнирной таблице. Непосредственно армейцы закрепились на третьем месте.

Как отметил тренер «Зенита» Роберто Манчини, вратарь петербуржцев Андрей Лунев получил ушиб ноги.

«У Лунева ушиб, ему сильно досталось по ноге», — цитирует его слова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что петербургский «Зенит» на своем поле одержал победу над норвежским ФК «Русенборг» в матче третьего тура Лиги Европы.