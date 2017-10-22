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Вратарь «Зенита» Лунев получил ушиб в матче против ЦСКА
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    Вратарь «Зенита» Лунев получил ушиб в матче против ЦСКА

    19:29  22 Октября 2017
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    Вратарь «Зенита» Лунев получил ушиб в матче против ЦСКА

    Москва, 22 октября. Московский клуб ЦСКА и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

    Встреча на московском стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счетом 0:0.

    «Матч принципиальных соперников прошел в напряженной и яркой борьбе, но забитых голов зрители не увидели», — отметила пресс-служба РФПЛ.

    Несмотря на это, «сине-бело-голубые» продолжают занимать первую строчку в турнирной таблице. Непосредственно армейцы закрепились на третьем месте.

    Как отметил тренер «Зенита» Роберто Манчини, вратарь петербуржцев Андрей Лунев получил ушиб ноги.

    «У Лунева ушиб, ему сильно досталось по ноге», — цитирует его слова ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно о том, что петербургский «Зенит» на своем поле одержал победу над норвежским ФК «Русенборг» в матче третьего тура Лиги Европы.

    Автор: Алексей Громов
    #зенит #цска
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