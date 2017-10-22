Вратарь «Зенита» Лунев получил ушиб в матче против ЦСКА
Москва, 22 октября. Московский клуб ЦСКА и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча на московском стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счетом 0:0.
«Матч принципиальных соперников прошел в напряженной и яркой борьбе, но забитых голов зрители не увидели», — отметила пресс-служба РФПЛ.
Несмотря на это, «сине-бело-голубые» продолжают занимать первую строчку в турнирной таблице. Непосредственно армейцы закрепились на третьем месте.
ПФК ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью #ЦСКАЗенит #14тур #РФПЛ https://t.co/CSZgVkf7gP pic.twitter.com/ED98UkwXf7— РФПЛ⚽️???? (@rfpl) October 22, 2017
Как отметил тренер «Зенита» Роберто Манчини, вратарь петербуржцев Андрей Лунев получил ушиб ноги.
«У Лунева ушиб, ему сильно досталось по ноге», — цитирует его слова ТАСС.
Напомним, ранее стало известно о том, что петербургский «Зенит» на своем поле одержал победу над норвежским ФК «Русенборг» в матче третьего тура Лиги Европы.