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Сирия под гнетом «Джебхат ан-Нусры»: Идлиб превращается в местный Освенцим
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    Сирия под гнетом «Джебхат ан-Нусры»: Идлиб превращается в местный Освенцим

    19:31  22 Октября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра»

    После того как провинция Дейр эз-Зор будет полностью зачищена от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), Идлиб останется последним крупным пристанищем террористов. Этот регион полностью оккупирован антиправительственными группировками: влияние некоторых из них также распространяется и на прилегающие районы соседних провинций Хама, Алеппо и Латакия.

    Если отдельные формирования можно считать умеренными, поскольку они продолжают соблюдать установленный недавно режим тишины, то «Джебхат ан-Нусру»1 (деятельность запрещена в РФ) и союзные ей группировки из террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» — категорически нет. Эти крайне радикальные исламисты контролируют значительную часть провинции и многие крупные населенные пункты региона, в том числе Идлиб. Сирийцы отмечают, что занимаемые «Нусрой» районы фактически находятся в информационной блокаде: так, жители столицы провинции с конца сентября не опубликовали ни одной фотографии из административного центра.

    Идлиб

    Однако некоторые сведения из этого региона все же просачиваются. Причем поступающие из Идлиба сообщения настолько шокируют, что некоторые СМИ уже сравнили этот город с Освенцимом. Стало известно, что главари «Джебхат Фатх аш-Шам»1 сформировали на окраине столицы провинции концентрационный лагерь, куда ссылают всех несогласных с так называемой идеологией «Тахрир аш-Шам» жителей региона. Люди, которым не повезло оказаться в этом месте, становятся не только бесплатной рабочей силой, но и объектами для пыток и всевозможных издевательств, сообщает портал «Русская весна».

    По данным местных жителей, на сегодняшний день в лагере находится порядка 500 гражданских лиц различного пола и возраста. Фактически террористы используют их в качестве рабов: жителям приходится строить фортификационные сооружения, рыть подземные переходы. Узники, кроме того, работают грузчиками на производстве мин и всевозможных самодельных установок боевиков. Нередко исламисты устраивают показательные казни людей, которые от бессилия больше не могут работать.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»

    Пленных содержат в нечеловеческих условиях. Например, камерами им служат выгребные ямы площадью метр на метр. Питаться нередко приходится насекомыми или грызунами, а пить — дождевую или сточную воду. При этом в тюрьме широко распространились смертельные вирусные заболевания.

    О том, как скоро удастся уничтожить боевиков в Идлибе и освободить несчастных жителей от произвола «Джебхат ан-Нусры», — в материале Федерального агентство новостей (ФАН). Политолог, кандидат исторических наук, заместитель Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил в комментарии для ФАН, что обстановка в этом регионе в большей степени зависит от действий официальной Анкары.

    «В соответствии с астанинскими соглашениями внутренняя и основная часть провинции Идлиб является зоной ответственности Турции. Почти все или, по крайней мере, очень многие полномочия находится в руках турецкого правительства. В регионе действует ряд умеренных группировок сирийской оппозиции, которые воюют против «Джебхат ан-Нусры», имеющей наибольшее влияние в Идлибе. Однако без вмешательства внешних сил ликвидировать террористов вряд ли будет возможно».

    Турецкие военнослужащие в Сирии

    По мнению Владимира Шаповалова, сложившаяся в регионе ситуация, в том числе гуманитарная, достигла критического уровня и теперь требует немедленного вмешательства. Россия со своей стороны предложила путь решения проблемы, и сейчас дело за Анкарой, которая взяла на себя полномочия координировать обстановку в Идлибе.

    «Представители российской стороны уже неоднократно обращались к Турции с предложением провести разграничение между умеренной оппозицией и боевиками-исламистами «Тахрир аш-Шам» с целью затем совместными усилиями уничтожить террористов. Для того чтобы Сирийская арабская армия (САА) и ВКС РФ смогли начать полномасштабную кампанию по ликвидации «Джебхат ан-Нусры» и других террористических организаций, действующих в Идлибе, Анкаре, ответственной за ситуацию в регионе, необходимо осуществить дифференциацию боевиков и провести четкую границу между позициями умеренных и террористических сил».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сирия #алеппо #иг #турция #хама #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор #латакия #идлиб #джебхат ан-нусра #тахрир аш-шам
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