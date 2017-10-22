В Избранное

Сирия, 22 октября. Назначен новый командир военной операцией САА в Дейр эз-Зоре. ВКС РФ уничтожили десять исламистов «Нусры»*** к северо-востоку от города Хама. В результате бомбардировки коалиции США погибли мирные жители в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА в столкновениях с ИГ1 в окрестностях Дейр эз-Зора; наносили авиаудары по ИГ в южной части провинции Идлиб; уничтожили десять радикалов «Ан-Нусры» к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести артобстрелы позиций исламистов в районе Восточной Гуты Дамаска; понесли потери в результате нападения боевиков на севере провинции Латакия; назначили нового командира операцией в Дейр эз-Зоре на место погибшего Ваэля Зайзафуна.

«Исламское государство»: утратило деревню Аль-Курия к югу от города Дейр эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА вблизи города Таль Бисса и деревни Аль-Саан Аль-Асвад на севере Хомса.

Курды: захватили деревни Шихе Хамада и Аль-Ругей на юге провинции Хасака; обстреливают позиции ВС Ирака в провинции Киркук; сняли флаг со здания консульства Ирана в городе Эрбиль в Ираке.

Международная коалиция: провела бомбардировку в деревне Аль-Дашиша Гариба в южной части Хасаки, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

Согласно информации оппозиционных источников в сети Twitter (Ghouta_GMC) и (newsyarmouk), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести интенсивные артобстрелы опорных пунктов боевиков в окрестностях населенных пунктов Хараста и Мадьяра, а также в районе Аль-Шифония в Восточной Гуте Дамаска. Никаких сведений о нанесенном радикалам «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» уроне все еще не поступало.

Провинция Латакия

Радикалы вооруженной оппозиции предприняли новую попытку нападения в северной части провинции Латакия. Информационное агентство Damascus Now сообщает, что в результате ожесточенных столкновений между правительственными войсками и исламистами недалеко от населенного пункта Рабиа погибли семь солдат Сирийской арабской армии (САА), в том числе три офицера: Аммар Хассан, Мохаммед Салех и Самер Хайдар. Еще несколько военнослужащих получили ранения. В целом регион считается одной из наиболее безопасных частей Сирийской Арабской Республики, однако повстанцы не оставляют попыток прорвать оборону войск Башара Асада на севере.

Провинция Хомс

В северной части провинции вновь отмечаются взаимные перестрелки между правительственными силами и боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг наиболее радикальной из группировок вооруженной оппозиции — «Джебхат Ан-Нусры»1. По данным Twitter-канала (newsyarmouk), военнослужащие САР нанесли артиллерийские удары по позициям исламистов вблизи города Талль-Бисса. Кроме того, сирийские войска обстреляли опорные пункты радикалов в районе деревни Аль-Саан Аль-Асвад, передавал источник на своей странице в Twitter (samrahmd57). О потерях со стороны «Ан-Нусры» не сообщалось.

Провинция Дейр эз-Зор

Стало известно, что командиром военной операции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Дейр эз-Зор был назначен полковник Гассан Искандар. Напомним, накануне в ходе жестоких боев между ИГИЛовцами и САА на острове Хуведжат Сакр был убит Ваэль Зайзафун, занявший место погибшего 18 октября Иссама Захреддина. Об этом сообщает Twitter-канал (homsy222).

Тем временем правительственные силы при поддержке российских ВКС продолжили развивать наступление на позиции «Исламского государства»1 к югу от административного центра провинции, в результате чего была освобождена деревня Аль-Курия, передает оппозиционный источник в Twitter (AEJKhalil).

Провинция Идлиб

После вчерашних обстрелов северных окраин соседней провинции Хама со стороны исламистов «Ан-Нусры» военные самолеты ВКС России и ВВС Сирии возобновили воздушные атаки укрепрайонов исламистов. Авиация союзников ударила по фортификационным сооружениям антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» близ деревень Ат-Таманиа и Сукейк, сообщает военный источник в Twitter (homsy222). Данные о нанесенном «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 уроне в настоящий момент формируются.

Провинция Хама

В северной части провинции продолжается вооруженный конфликт между исламистами «Ан-Нусры» и правительственной армией Сирии. Поддержку в борьбе с исламистами сирийским подразделениям оказывают ВКС РФ. Как передает Twitter-канал (leithfadel), авиаудары российской авиации пришлись на военные объекты террористической группировки в районе населенного пункта Рахаджан. В результате авианалета по меньшей мере десять радикалов были уничтожены.

Провинция Хасака

Курдский военный источник в социальной сети Twitter (VivaRevolt) утверждает, что Сирийская демократическая армия**** (SDF) взяла под контроль деревни Шихе Хамада и Аль-Ругей, тем самым отрезав все дороги, ведущие к населенному пункту Маркада, вокруг которого в последнее время противники активизировали боевые действия.

Тем временем ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки провели бомбардировку в деревне Аль-Дашиша Гариба, расположенной на юге провинции на линии соприкосновения сил «Исламского государства» и «демократической армии». В результате авианалета как минимум два человека из числа мирных жителей были убиты, сообщает Twitter-канал (olay6663).

Ирак

Информационное агентство Al Sumaria News передает, что по сообщениям иракских правительственных источников отряды курдских военизированных формирований пешмерга продолжают обстреливать из минометов позиции армии Ирака, а также ополченцев «Хашд Аш-Шааби». Согласно информации военных источников AMN, курдские подразделения ведут огонь из района Аль-Тон Кобари в северо-западной части провинции Киркук.

Между тем жители города Эрбиль, являющегося столицей автономного Иракского Курдистана, сняли флаг со здания консульства Ирана, передает военный источник на своей странице в Twitter (KarimiForogh). Напомним, Тегеран поддержал правительство Ирака, когда оно отказалось признать результаты референдума и провозгласить Курдистан независимой страной.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)