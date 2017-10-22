Подполковник-трансгендер впервые возглавил батальон в ФРГ
Берлин, 22 октября. Командование бундесвера впервые приняло решение назначить трансгендера на должность комбата. Об этом сообщили немецкие СМИ.
Речь идет о 43-летней Анастасии Бифанг, которая возглавила 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков. По словам подполковника, подчиненные спокойно восприняли решение руководства, однако в соцсетях ей начали поступать оскорбления от незнакомых людей.
#Bundeswehr-Oberstleutnant Anastasia Biefang hat ihre Karriere als Mann begonnen: https://t.co/HkpzKXl2At #LGBTQ pic.twitter.com/srI6ObEojV— Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) October 16, 2017
Как передает издание «Ридус», Бифанг служит в рядах немецкой армии более 20 лет. Однако в 41 год она приняла решение пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций.
Напомним, ранее стало известно о том, что лицом нового номера журнала Playboy, который поступит в продажу в ноябре, впервые станет девушка-трансгендер. Речь идет о 24-летней модели Инесе Рау.