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Подполковник-трансгендер впервые возглавил батальон в ФРГ
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    Подполковник-трансгендер впервые возглавил батальон в ФРГ

    18:35  22 Октября 2017
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    Подполковник-трансгендер впервые возглавил батальон в ФРГ

    Берлин, 22 октября. Командование бундесвера впервые приняло решение назначить трансгендера на должность комбата. Об этом сообщили немецкие СМИ.

    Речь идет о 43-летней Анастасии Бифанг, которая возглавила 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков. По словам подполковника, подчиненные спокойно восприняли решение руководства, однако в соцсетях ей начали поступать оскорбления от незнакомых людей.

    Как передает издание «Ридус», Бифанг служит в рядах немецкой армии более 20 лет. Однако в 41 год она приняла решение пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций.

    Напомним, ранее стало известно о том, что лицом нового номера журнала Playboy, который поступит в продажу в ноябре, впервые станет девушка-трансгендер. Речь идет о 24-летней модели Инесе Рау.

    Автор: Алексей Громов
    #фрг #германия
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