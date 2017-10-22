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Эксперты объяснили, почему «семерка» популярнее Windows 10
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    Эксперты объяснили, почему «семерка» популярнее Windows 10

    18:27  22 Октября 2017  /обновлено: 18:40  22 Октября 2017
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    Эксперты объяснили, почему «семерка» популярнее Windows 10

    Москва, 22 октября. Эксперты рассказали, что операционная система Windows 7 по-прежнему опережает по популярности более современную Windows 10. 

    Проведя исследования, специалисты выяснили, что пользователи по всему миру продолжают отдавать предпочтение именно ОС Windows 7, выпущенной в 2009 году. Число ее пользователей в настоящее время составляет порядка 46%, в то время как новейшей Windows 10, увидевшей свет в 2014 году, пользуются лишь 28%, сообщают европейские СМИ.

    Эксперты отмечают, что популярность Windows 7 во многом вызвана ее универсальностью, а также тем фактом, что разработчики Microsoft очень не хотели ударить в грязь лицом дважды подряд, ведь предшественником «семерки» была не приглянувшаяся пользователям Vista. Не желая терять аудиторию и портить имидж, разработчики вложили в Windows 7 все необходимое для обычного пользователя.

    Отметим, что в период с 2009 по 2012 год Microsoft удалось реализовать свыше 525 миллионов копий ОС Windows 7. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #исследование #windows 10 #windows 7
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