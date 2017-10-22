Главные новости 22 октября

В Избранное

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 22 октября.

Как сообщили украинские источники, Белоснежка была убита украинским снайпером в районе населенного пункта Спартак. Подруга Гиви Белоснежка погибла от пули снайпера ВСУ в Донбассе — СМИ.

Примененная к человеку технология генной инженерии может оказаться более опасной, чем ядерная бомба. Путин рассказал о технологии будущего, которая будет страшнее ядерной бомбы.

Новая подводная лодка России «Краснодар» успешно обыграла в «кошки-мышки» американский авианосец и беспрепятственно нанесла ракетный удар по террористам в Сирии. WSJ рассказал о превосходстве российских подлодок над авианосцами США.

Причудливая орбита астероида постепенно приближается к Земле, что может привести к опасным последствиям для нашей планеты. Ученые: В 2058 году гигантский астероид «Круитни» уничтожит Землю‍.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая на протестной акции у здания Рады, назвал президента Украины Петра Порошенко «главным барыгой» и «дешевым мафиози» Саакашвили назвал Порошенко «главным барыгой» Украины.

Город Эль-Карьятейн в Хомсе был полностью зачищен от ИГИЛ1 силами САА и ВКС РФ. Израиль нанес удары по военной технике армии САР в районе Голанских высот. Местное самоуправление Ракки заявило об оккупации города курдами. Сирия итоги за сутки на 22 октября 06.00: САА и ВКС РФ отбили у ИГ1 Эль-Карьятейн, новый удар Израиля по САР.

ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра»1 несут серьезные потери в боях на северо-востоке Хамы. ССА заявила, что готова справиться с любым, кто попытается отбить ее позиции на юге САР. «Тахрир аш-Шам» планирует атаковать КПП САА на шоссе Эль-Кунейтра – Дамаск. Сирия новости 22 октября 07.00: ССА намерена сохранить юг САР, ИГ и «Джебхат ан-Нусра» бьют друг друга в Хаме.

Боевики ИГ бегут из Абу Кемаля к курдам в Дейр эз-Зоре. САА взяла в плен одного из командиров «Файлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте. САА при помощи ВКС России освободила деревню Хашам юго-восточнее Дейр эз-Зора. Сирия новости 22 октября 12.30: ИГИЛовцы бегут к курдам, командир «Файлак Ар-Рахман» взят в плен в Гуте.

За последние четыре месяца под ударами коалиции США погибли 1873 гражданских лиц в Ракке. Два взрыва прогремели в провинции Идлиб. Террористы ИГИЛ провели контратаку близ населенного пункта Хашам в Дейр эз-Зоре. Сирия новости 22 октября 16.30: контратака ИГ в Дейр эз-Зоре, почти 2000 жителей погибли под ударами США в Ракке.

Внезапное решение выделить средства на восстановление Ракки нельзя объяснить заботой о населении Сирии, уверены в российском военном ведомстве. Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.