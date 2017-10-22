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Мужчина погиб после прыжка на батутах в красноярском парке развлечений
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    Мужчина погиб после прыжка на батутах в красноярском парке развлечений

    18:01  22 Октября 2017
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    Мужчина погиб после прыжка на батутах в красноярском парке развлечений

    Красноярский край, 22 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели мужчины в красноярском торгово-развлекательном центре «Планета».

    Инцидент произошел на территории детского парка развлечений «Мегалэнд». Согласно предварительным данным, 54-летний мужчина, который пришел в ТРЦ с ребенком, неудачно попытался выполнить акробатический трюк на батутах.

    В результате красноярец получил серьезную травму.

    «Сотрудники парка развлечений оперативно оказали пострадавшему помощь. Охраной была вызвана скорая. Однако, вопреки усилиям врачей, пострадавший скончался», — передает телеканал ТВК.

    Региональное управление СК Российской Федерации проводит проверку.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Нижегородской области 12-летняя девочка сломала позвоночник, прыгнув на твердую поверхность батутной конструкции.

    Автор: Алексей Громов
    #красноярск #мегалэнд
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