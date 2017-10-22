Мужчина погиб после прыжка на батутах в красноярском парке развлечений

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Красноярский край, 22 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели мужчины в красноярском торгово-развлекательном центре «Планета».

Инцидент произошел на территории детского парка развлечений «Мегалэнд». Согласно предварительным данным, 54-летний мужчина, который пришел в ТРЦ с ребенком, неудачно попытался выполнить акробатический трюк на батутах.

В результате красноярец получил серьезную травму.

«Сотрудники парка развлечений оперативно оказали пострадавшему помощь. Охраной была вызвана скорая. Однако, вопреки усилиям врачей, пострадавший скончался», — передает телеканал ТВК.

Региональное управление СК Российской Федерации проводит проверку.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Нижегородской области 12-летняя девочка сломала позвоночник, прыгнув на твердую поверхность батутной конструкции.