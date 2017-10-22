Путин рассказал о политической роли зон деэскалации в Сирии

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Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что создание зон деэскалации в Сирии должно способствовать формированию долгосрочных политически договоренностей, а не разделу САР.

Глава государства Владимир Путин прокомментировал роль зон деэскалации, созданных в Сирии, отметив, что они призваны укрепить политические соглашения.

«На юге Дамаска, территория там небольшая, которая контролируется вооруженной оппозицией, люди каждый день на работу ходят в Дамаск и назад возвращаются домой, — сказал Путин. — Все-таки жизнь заставляет коммуницировать, и я очень надеюсь, что такая практика сложится и по другим зонам деэскалации», – подчеркнул президент.

Бытовые контакты и взаимодействие по экономической линии должны привести к долгосрочному взаимодействию между сторонами конфликта, пишет «Взгляд». Напомним, что ранее Путин высказал идею создать конгресс народов САР, членами которого станут представители всех этнических и религиозных групп Сирии.

Российский лидер надеется, что эта инициатива вокруг объединения Сирии получит поддержку среди других стран-гарантов — Турции и Ирана. Отметим, что по итогам шестой встречи в Астане были приняты решения по четвертой зоне деэскалации.