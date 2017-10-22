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Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем, ВСУ устали воевать, украинские СМИ разжигают
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем, ВСУ устали воевать, украинские СМИ разжигают
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    Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем, ВСУ устали воевать, украинские СМИ разжигают

    17:26  22 Октября 2017  /обновлено: 17:35  22 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем, ВСУ устали воевать, украинские СМИ разжигают

    Донбасс, 22 октября. Из-за обстрелов ВСУ снова ранен мирный житель Донецка. Бойцы украинской армии пишут открытое письмо президенту Петру Порошенко. Украинские СМИ разжигают войну. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Вечером 21 октября киевские силовики совершили продолжавшийся более получаса обстрел пригорода Донецка. В результате ранение получил мирный житель.

    В ходе немотивированной агрессии ВСУ применяли РПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие. Также из-за обстрелов ВСУ накануне были разрушены три частных дома в Докучаевске. Один военнослужащий ВС ДНР погиб.

    Всего за минувшие сутки по территории 18 населенных пунктов ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено более 900 боеприпасов. 200 из них — это мины калибром 120 и 82 мм. Также украинские силовики применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 41 раз.

    ВСУ пишут письмо «украинскому султану»

    Военное руководство Украины продолжает «латать дыры» на линии соприкосновения, которые появляются из-за увеличивающихся случаев дезертирства, за счет военнослужащих из других подразделений и воинских частей. По этому поводу нарастает недовольство офицерского и рядового состава. Об этом сообщают в оперативном командовании ДНР.

    Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем, ВСУ устали воевать, украинские СМИ разжигают

    В 72 омбр ВСУ, который дислоцируется к северо-западу от Донецка, нарастает настоящий конфликт из-за того, что основной костяк бригады уходит на ротацию, а прикомандированные военнослужащие остаются на передовых. Недовольные своим положением офицеры и солдаты ВСУ готовят открытое обращение в адрес военного и политического руководства Украины с просьбой обратить это внимание.

    Все дело в том, что «защитники Донбасса», прикомандированные из тыловых подразделений в передовые, пересиживают в окопах, как говорят на Украине «не знама за що», от года до полутора лет. Невольно вспоминается картина Ильи Репина «Запорожцы», на которой изображены казаки, пишущие открытое письмо турецкому султану.

    «Боевики отжимают собственность»

    Очередная волна дискредитации ДНР и ЛНР предпринята украинскими СМИ. «В ЛДНР массово отбирают частную собственность», говорится в заголовках «самых честных» журналистов. Новость, основанная на данных из официальных открытых источников, призвана усилить чувство страха, привитое «лучшими» представителями медиа-индустрии в украинское сознание.

    Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем, ВСУ устали воевать, украинские СМИ разжигают

    В качестве «доказательств» своих утверждений, украинские СМИ приводят выдержки из различных ранее опубликованных документов совета министров ЛНР, в которых центральный исполнительный орган власти проводит процедуры признания различного имущества бесхозяйным и передает его в государственную собственность с целью дальнейшего эффективного использования и распоряжения.

    О чем уж точно не сообщают украинские пропагандисты, так это о том, что данная процедура абсолютно законная и, кстати, является неотъемлемой частью в процессе становления любого вновь созданного государства. Процедура проводится исключительно в рамках законодательства, который отражает все вопросы, связанные с понятием «собственность», а также с соблюдением принципов и норм, защищающих право собственности, закрепленных в международных нормативных правовых актах.

    Но украинские СМИ волнует только одна сторона вопроса — это внешнее выражение описанных государственных процедур и манипуляция фактами и информацией. Применяя выражения типа «террористы отжимают «бесхозные» предприятия», журналисты ставят на один уровень грабителей и уголовников с государственным аппаратом республик. Украинские средства массовой информации разжигают ненависть между простыми людьми, делая невозможным в дальнейшем мирный процесс в Донбассе.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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