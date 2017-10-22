Ученые бьют тревогу: жители Земли скоро останутся без солнечных затмений

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Москва, 22 октября. Ученые астрофизики пришли к выводу, что в будущем жители Земли лишатся возможности наблюдать солнечные затмения.

Сообщается, что наши потомки не смогут наблюдать, как Луна полностью заслоняет солнечный диск, так как ежегодно спутник Земли отдаляется от нашей планеты на 3,8 сантиметра. Таким образом, сообщают европейские СМИ, через 630 миллионов лет тень от Луны почти не будет перекрывать путь солнечным лучам, падающим на нашу планету. Исследователи добавляют, что данный процесс будет протекать постепенно.

Отметим, ученые пока не имеют единого мнения о том, почему именно Луна отдаляется от Земли. Не исключено, что такое может произойти не только с Луной, и в будущем Солнечную систему покинут также Меркурий, Уран и Нептун.