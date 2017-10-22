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Общество
Депортированный из Швеции россиянин попытался вернуться за своим робким котом
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    Депортированный из Швеции россиянин попытался вернуться за своим робким котом

    17:35  22 Октября 2017
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    Депортированный из Швеции россиянин попытался вернуться за своим робким котом

    Стокгольм, 22 октября. Россиянин попытался незаконно пересечь границу между Данией и Швецией. Об этом сообщили шведские СМИ.

    Инцидент произошел в районе города Мальме. Согласно предварительным данным, 12 октября 52-летний мужчина был задержан при попытке проникнуть на территорию Швеции через Эресуннский мост.

    Как передает газета Sydsvenskan, несколько лет назад россиянину пожизненно запретили посещать страну после того, как он сообщил о взрывном устройстве, которое якобы находилось на борту авиалайнера, летевшего из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Однако мужчина попытался вернуться за своим котом, которого поместили в приют для животных в городе Бурос.

    «Речь идет о робком коте, который боится незнакомцев, поэтому мы должны найти выход из ситуации», — отметил адвокат задержанного.

    Напомним, ранее телеканал «360» рассказал о коте из Франции, который уехал в Бельгию под капотом автомобиля.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #швеция
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