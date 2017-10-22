Кураторы Порошенко не велят разгонять новый майдан — эксперт о столкновениях в Киеве

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В Киеве около здания Верховной рады Украины произошло столкновение между участниками акции протеста и сотрудниками полиции, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Столкновение произошло в результате того, что правоохранители заблокировали автомобиль со звуковой аппаратурой, которую участники митинга хотели использовать для выступления своих лидеров. В итоге произошла драка.

«Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ. В настоящее время депутат Юрий Деревянко отправился на переговоры с руководством киевской полиции, чтобы автомобиль пропустили на площадь Конституции», — уточнил Сергей Лещенко.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

«Эта музыка будет вечной»

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в комментарии ФАН, комментируя акцию протеста в Киеве, выразил мнение, что «эта музыка будет вечной».

«Но, в общем, вполне логичная картина: Порошенко, который пришел во власть на волне переворота на Украине, может повторить судьбу Януковича. Что касается ответа на вопрос: почему Порошенко не разгонит это сборище, а ограничивается полумерами... Ну, во-первых, и он, и Саакашвили — это, по сути, западные марионетки, примерно одних и тех же кураторов. И вот кураторы разгонять ничего не велят. Собственно, уже само проникновение на территорию Украины Саакашвили было сопряжено с нарушением ряда украинских законов и нормативных актов, а далее все просто развивается прогрессии», — уточнил Александр Чаусов.

По мнению эксперта, есть и политический фактор такого бездействия: если «майданный президент» Порошенко начнет разгонять протестную акцию, то он продемонстрирует двойные стандарты и растеряет остатки электоральной привлекательности. Он пришел благодаря революции, но сам революции подавляет. А отношение к нему у населения, и прочих радикалов, которых очень много сейчас на Украине, мягко говоря, не самое теплое.