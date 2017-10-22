Журавли взмыли над Донецком: в Донбассе почтили память павших на поле брани

В Избранное

Донецк, 22 октября. В столице Донецкой народной республики состоялся торжественный митинг, приуроченный к Международному дню памяти «Белые журавли». Об этом передает корреспондент ФАН с места событий.

Мероприятие посвящено погибшим на полях сражений. Под проливным дождем люди с разных концов города собрались в сквере Ленинского комсомола для того, чтобы почтить память воинов, отдавших жизнь за Отечество.

«Несмотря на непогоду, люди нескончаемым потоком идут к мемориалу вечной славы. И хотя украинское правительство пытается сейчас переписать историю и вогнать нас в забвение, мы должны чтить и помнить всех павших на той и на этой войне. Это дает нам право жить с поднятой головой», – обратился к присутствующим министр обороны ДНР Владимир Кононов.

Митинг посетило около трех тысяч человек, среди которых были и дети, которые уже с малых лет знают о войне не понаслышке. Когда к микрофону вышли бойцы вооруженных сил республики, то со всех сторон сотни голосов скандировали «Спасибо!».