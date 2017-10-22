На безрыбье и рак рыба: Познер объяснил заявления о поддержке Собчак

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Москва, 22 октября. Известный журналист и ведущий Владимир Познер заявил, что не поддерживал решение Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России. В своем Instagram он пояснил, что приветствует вовсе не выдвижение телеведущей, а возможность проголосовать «против всех», а заодно вспомнил анекдот, намекнув, что СМИ растиражировали его заявление, придав ему неправильное значение, в погоне за яркими заголовками.

«На безрыбье и рак рыба. Вспомнил эту поговорку, с удивлением увидев, какой новостной переполох случился в связи с тем, что я написал о Ксении Собчак... «Познер поддержал Собчак!» гласили сообщения. При отсутствии значимых новостей, и это новость», — написал Познер.

Познер также вспомнил анекдот, в котором Рабинович рассказывает Финкельштейну о якобы выигрыше Циперовича в покер, в то время как тот все проиграл на скачках.

Журналист объяснил, что не поддерживает кандидатуру Собчак и уверен в том, что Владимир Путин победит на выборах, а Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, являющиеся, по мнению Познера, «вечными лузерами», вновь потерпят поражение.

