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Общество
На безрыбье и рак рыба: Познер объяснил заявления о поддержке Собчак
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    На безрыбье и рак рыба: Познер объяснил заявления о поддержке Собчак

    17:12  22 Октября 2017
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    На безрыбье и рак рыба: Познер объяснил заявления о поддержке Собчак

    Москва, 22 октября. Известный журналист и ведущий Владимир Познер заявил, что не поддерживал решение Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России. В своем Instagram он пояснил, что приветствует вовсе не выдвижение телеведущей, а возможность проголосовать «против всех», а заодно вспомнил анекдот, намекнув, что СМИ растиражировали его заявление, придав ему неправильное значение, в погоне за яркими заголовками.

    «На безрыбье и рак рыба. Вспомнил эту поговорку, с удивлением увидев, какой новостной переполох случился в связи с тем, что я написал о Ксении Собчак... «Познер поддержал Собчак!» гласили сообщения. При отсутствии значимых новостей, и это новость»,  — написал Познер.

    На безрыбье и рак рыба: Познер объяснил заявления о поддержке Собчак

    Познер также вспомнил анекдот, в котором Рабинович рассказывает Финкельштейну о якобы выигрыше Циперовича в покер, в то время как тот все проиграл на скачках.

    Журналист объяснил, что не поддерживает кандидатуру Собчак и уверен в том, что Владимир Путин победит на выборах, а Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, являющиеся, по мнению Познера, «вечными лузерами», вновь потерпят поражение. 
     

    Автор: Федор Веснин
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