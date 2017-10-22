Видео сильнейшего пожара на рынке в Ростове появились в Сети

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Ростов-на-Дону, 22 октября. Видео сильного пожара на рынке «Атлант» в Ростове-на-Дону опубликовывают в Сети. На кадрах видны огромные клубы дыма, пожар быстро распространяется на прилегающие здания.

Общая площадь пожара в настоящее время составляет 1000 квадратных метров. До этого в министерстве чрезвычайных ситуаций сообщали о 450 квадратных метрах.

На месте работают сотрудники пожарной службы и спецтехника.

Ранее в МЧС сообщили, что на рынке горят двухэтажные павильоны. Данных о пострадавших в настоящий момент не поступали.