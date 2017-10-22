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Видео сильнейшего пожара на рынке в Ростове появились в Сети
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    Видео сильнейшего пожара на рынке в Ростове появились в Сети

    16:46  22 Октября 2017
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    Видео сильнейшего пожара на рынке в Ростове появились в Сети

    Ростов-на-Дону, 22 октября. Видео сильного пожара на рынке «Атлант» в Ростове-на-Дону опубликовывают в Сети. На кадрах видны огромные клубы дыма, пожар быстро распространяется на прилегающие здания. 

    Общая площадь пожара в настоящее время составляет 1000 квадратных метров. До этого в министерстве чрезвычайных ситуаций сообщали о 450 квадратных метрах. 

    На месте работают сотрудники пожарной службы и спецтехника. 

    Ранее в МЧС сообщили, что на рынке горят двухэтажные павильоны. Данных о пострадавших в настоящий момент не поступали. 

     

    МЧС: огонь охватил рынок "Атлант" на площади 1000 кв. м. #ростовпапа #ростов #ростовнадону #пожар

    A post shared by Ростов Папа|Ростов-на-Дону (@rostovrnd) on

     

    Автор: Дана Балан
    #пожар #мчс #ростов-на-дону #рынок #возгорание
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