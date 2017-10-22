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Общество
Навальный проводит митинг в Астрахани
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    Навальный проводит митинг в Астрахани

    16:44  22 Октября 2017  /обновлено: 17:05  22 Октября 2017
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    Навальный

    Астрахань, 22 октября. Блогер Алексей Навальный встретился с жителями Астрахани после 20 суток административного ареста, который был назначен за повторное нарушение правил проведения общественных акций.

    Навальный встречается с астраханцами в парке «Дружба». Это первая акция, которую блогер проводит после выхода из-под административного ареста. Напомним, что последние 20 суток он провел в спецприемнике. Полиция арестовала Навального 2 октября за призывы к участию в незаконном митинге.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #навальный #блогер
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