Навальный проводит митинг в Астрахани

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Астрахань, 22 октября. Блогер Алексей Навальный встретился с жителями Астрахани после 20 суток административного ареста, который был назначен за повторное нарушение правил проведения общественных акций.

Навальный встречается с астраханцами в парке «Дружба». Это первая акция, которую блогер проводит после выхода из-под административного ареста. Напомним, что последние 20 суток он провел в спецприемнике. Полиция арестовала Навального 2 октября за призывы к участию в незаконном митинге.