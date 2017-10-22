Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем, ВСУ устали воевать, украинские СМИ разжигают
Украина
Саакашвили назвал Порошенко «главным барыгой» Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили назвал Порошенко «главным барыгой» Украины

    16:44  22 Октября 2017
    2574

    Саакашвили назвал Порошенко «главным барыгой» Украины

    Киев, 22 октября. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая на протестной акции у здания Рады, назвал президента Украины Петра Порошенко «главным барыгой» и «дешевым мафиози», обвинив того в незаконном обогащении.

    Саакашвили также призвал распустить национальную гвардию Украины, так как она не защищает простых украинцев, а обслуживает интересы власти.

    «Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть», —  заявил Саакашвили.

    По словам экс-губернатора Одесской области, национальная гвардия Украины создана для защиты Порошенко и потому имеет «неприглядный вид». Саакашвили также призвал распустить и Службу безопасности Украины, организовав вместо нее эффективную службу внешней разведки, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Напомним, у здания Рады в Киеве сегодня проходит народный сбор под названием «майдан реформ», участие в нем в том числе принял ряженый «Порошенко» с мешком денег в руках. 

    Автор: Федор Веснин
    #киев #украина #протест #митинг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        1720
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        2050
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        8083
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3400