Саакашвили назвал Порошенко «главным барыгой» Украины

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Киев, 22 октября. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая на протестной акции у здания Рады, назвал президента Украины Петра Порошенко «главным барыгой» и «дешевым мафиози», обвинив того в незаконном обогащении.

Саакашвили также призвал распустить национальную гвардию Украины, так как она не защищает простых украинцев, а обслуживает интересы власти.

«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть», — заявил Саакашвили.

По словам экс-губернатора Одесской области, национальная гвардия Украины создана для защиты Порошенко и потому имеет «неприглядный вид». Саакашвили также призвал распустить и Службу безопасности Украины, организовав вместо нее эффективную службу внешней разведки, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, у здания Рады в Киеве сегодня проходит народный сбор под названием «майдан реформ», участие в нем в том числе принял ряженый «Порошенко» с мешком денег в руках.