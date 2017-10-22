«Я иду такая вся»: россиян рассмешила «знатно отжигающая» под Сердючку Савченко

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Киев, 22 октября. Украинский депутат Надежда Савченко зажигательно станцевала под хит Верки Сердючки «Я иду такая вся». Видео с танцем парламентария активно комментируют россияне, отмечая, «что движуха получилась знатной».

«А я иду такая вся в «Дольче Габбана», — спела Верка Сердючка на частной вечеринке, посвященной 50-летию журналиста Дмитрия Гордона. Украинские СМИ заприметили на танцполе народную избранницу Надежду Савченко, которая ворвалась в толпу танцующих с зажигательными движениями. В Сети активно обсуждают ролик, на котором парламентарий размахивает руками, вертится вокруг своей оси и хлопает в ладоши в такт музыке.

Россияне шутливо отмечают, что песня Сердючки на русском языке, а танцует под нее украинский депутат, намекая на ряд принятых законов об образовании и декоммунизации.

«На языке «агрессора», какой ужас», — пишет Кирилл Н.

«Вроде мы и «небратья», а колбасятся так же и под те же песни, не все потеряно», — считает Евгений Григорян.

Андрей Шаповалов считает, что жизнь украинского депутата не лишена романтики — есть все необходимое, чтобы почувствовать себя представителем «голубых кровей», оторванных от простого народа.

«Ну а чего бы не потанцевать? Народные депутаты. Им положены наградные пистолеты, как «голубым кровям». Разные льготы, как голубым кровям. Они чувствуют себя баринами, которые окружены крепостным народом. Крепостные лишены того, что есть у них. Хорошо танцуется под эти мысли», — добавляет он.

А Михей Шпанченко иронизирует, наблюдая за происходящим на танцполе:

«Знатная движуха».

Не без иронии отмечает и Светлана Гончар:

«Мужики все слюнями изойдут, Надя респект».

А пользователь Светлана Шарипова подчеркнула, что «душа тоже хочет праздника после «зоопарка», намекая на то, что происходит в Киеве у стен Рады.