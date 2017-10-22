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«Усатая Джоконда» ушла с молотка в Париже почти за $750 тысяч
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    «Усатая Джоконда» ушла с молотка в Париже почти за $750 тысяч

    17:10  22 Октября 2017  /обновлено: 17:25  22 Октября 2017
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     «Усатая Джоконда» ушла с молотка в Париже почти за $750 тысяч

    Париж, 22 октября. Репродукцию известного полотна Леонардо да Винчи «Мона Лиза» кисти французского художника Марселя Дюшана с пририсованными карандашом усами и бородой, выкупили на французском аукционе за $750 тыс, пишет The Guardian.

    Картина, написанная в 1964 году привлекла внимание коллекционеров. «Мона Лиза» с усами и бородой ушла с молотка в Париже. Западное издание The Guardian сообщает, что Марсель Дюшан, чьей кисти принадлежит репродукция, является родоначальником концепт-арта. Ранее на аукционе Henry Aldridge & Son за £126 тысяч продали письмо одного из пассажиров лайнера «Титаника», который затонул в 1912 году в Атлантике. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #мона лиза
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