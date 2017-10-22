Сирия и ВКС РФ зачистили от ИГ Эль-Карьятейн: попытка США оттянуть САА от Дейр эз-Зора провалилась

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Подразделения Сирийской арабской армии (САА) при поддержке российской боевой авиации смогли восстановить контроль над стратегически значимым городом Эль-Карьятейн, расположенным в юго-восточной части провинции Хомс недалеко от трассы Пальмира – Дамаск, и его окрестностями, передавал накануне сирийский портал SANA News. В настоящий момент саперы правительственных войск продолжают разминирование дорог, зданий и площадей населенного пункта.

Напомним, около 300 террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) смогли незаметно проникнуть к Эль-Карьятейну из района лагеря Ар-Рукбан у иорданской границы в конце предыдущего месяца. В результате неожиданного нападения боевики смогли занять позиции правительственных войск. Однако о том, как именно исламисты смогли обойти многочисленные блокпосты армии САР и просочиться сквозь позиции ВС США и проамериканских боевиков на юге республики, по-прежнему ничего неизвестно. По данным Игоря Конашенкова, официального представителя Минобороны РФ, отряды ИГИЛ1 не смогли бы захватить Эль-Карьятейн без необходимой разведывательной информации. Очевидно, что у террористов были какие-то сведения о расположении КПП сирийской армии, которые, в конце концов, позволили им провести неожиданное и стремительное наступление на Эль-Карьятейн.

Однако теперь контроль над городом, к счастью, восстановлен, и в этом, как и в целом — в процессе постепенного уничтожения ИГ1 в Сирии, большая заслуга российских ВКС, отметил военный эксперт Андрей Кошкин. Подробнее заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

«Без помощи ВКС РФ, которые чрезвычайно интенсивно и эффективно работают в ходе поддержки сухопутных операций правительственных войск САР против ИГИЛ, ничего бы не получилось. Ситуация в Сирии коренным образом изменилась в позитивную сторону только благодаря появлению в стране российской авиационной группы, а также наших военных советников, которые смогли буквально на ходу реформировать сирийскую армию».

Что касается обстановки в районе Эль-Карьятейна, то здесь, уверен эксперт, не обошлось без вмешательства извне. Внезапное нападение террористов ИГ, которые смогли каким-то чудесным образом обойти позиции правительственных войск и войти в ключевой город, напоминает недавнюю контратаку «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) в северной части провинции Хама: очевидно, что обе спецоперации носили, прежде всего, отвлекающий характер.

Велика вероятность того, что в данном случае нападение также было спланировано при участии представителей США, которые всеми силами пытаются оттянуть подразделения САА и российскую боевую авиацию от нефтяного центра Сирии — Дейр эз-Зора. Соответственно, именно представители американских спецслужб смогли снабдить боевиков секретными сведениями и помочь в ходе планирования нападения, предполагает Андрей Кошкин.

«Почему так получается, что террористы располагают довольно сложно добываемой развединформацией? Наверно, причина в том, что эти данные боевики получают от Соединенных Штатов, которые имеют доступ и возможности для обладания такими сведениями. Более того, все указывает на то, что США еще и корректируют действия исламистов, которые, в свою очередь, могут легко просачиваться через позиции сил проамериканской коалиции и их военные базы. Террористы как будто знают, где и когда следует наносить удары, потому что атаки всегда происходят в очень чувствительных местах и в очень неудобное для САА время».

По мнению эксперта, американская сторона всеми своими действиями уже почти неприкрыто демонстрирует, что ей совершенно не нужна стабильная и спокойная Сирия. Рассчитывая раскачать ситуацию и вновь обострить обстановку, Вашингтон, уже не стесняясь, сотрудничает, в частности, и с «Исламским государством»1.

«Соединенные Штаты не заинтересованы в мире, хотя публично артикулируют, что они против ИГИЛ и что они якобы внесли большой вклад в борьбу с террористами. Но на самом деле им нужно, чтобы в Сирии как можно дольше шли боевые действия. Поэтому боевики, в соответствии с определенными договоренностями с Вашингтоном, всегда концентрируются на направлениях действий правительственных войск САР. США всегда вносят раздор. Теперь уже все арабские страны на Ближнем Востоке понимают, что в тех местах, к которым приложили руку американцы, обычно возникают серьезные конфликтные ситуации, которые затем выливаются в вооруженные столкновения».

1 Организация запрещена на территории РФ.