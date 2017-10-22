Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем, ВСУ устали воевать, украинские СМИ разжигают
Новости Сирии
Сирия сегодня: курды прорываются в Дейр-эз-Зоре, Ракка освобождена от ИГИЛ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: курды прорываются в Дейр-эз-Зоре, Ракка освобождена от ИГИЛ

    16:37  22 Октября 2017
    630

    Сирия сегодня: курды прорываются в Дейр-эз-Зоре, Ракка освобождена от ИГИЛ

    Сирия, 22 октября. «Демократические силы Сирии» (SDF) заявили о контроле над нефтяным месторождением в Дейр-эз-Зоре. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил освобождение Ракки от террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организация запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). В министерстве обороны России сравнили освобождение Ракки с Дрезденом 1945 года. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Курды идут в наступление

    «Демократические силы Сирии», состоящие в основном из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, заявили о том, что взяли под полный контроль нефтяное месторождение Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что Сирийская арабская армия (САА) находится в трех километрах от месторождения.

    Сирия сегодня: курды прорываются в Дейр-эз-Зоре, Ракка освобождена от ИГИЛ

    Ранее РИА Новости сообщали, что более 80 процентов нефтяных ресурсов в провинции Дейр-эз-Зор все еще находятся под контролем «Исламского государства»1. Нефтяное поле Ат-Тайем — единственное поле в провинции Дейр-эз-Зор, которое находится под контролем САА и союзных сил.

    Напомним, боевики ИГ1 захватили нефтяные и газовые поля в провинции Дейр-эз-Зор еще в апреле 2014 года.

    Ракка освобождена

    Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с освобождением Ракки от боевиков «Исламского государства». По его словам, уже близок конец «Халифата», а его главари скоро будут привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политическое урегулирование сирийского кризиса.

    «Я рад объявить, что «Демократические силы Сирии», наши партнеры в битве против ИГ в Сирии, успешно отбили Ракку — самопровозглашенную столицу террористической группировки. Наши силы вместе освободили весь город из-под контроля ИГ», — уточнил он.

    По словам Трампа, США скоро перейдут к новой фазе, в ходе которой они будут поддерживать местные силы безопасности, снижать эскалацию насилия по всей Сирийской Арабской Республике (САР). Вашингтон собирается приложить максимум усилий для того, чтобы террористы не вернулись обратно, «вновь угрожая нашей безопасности».

    Сравнение с Дрезденом

    Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945 году. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

    Сирия сегодня: курды прорываются в Дейр-эз-Зоре, Ракка освобождена от ИГИЛ

    Так, представитель российского оборонного ведомства прокомментировал заявление ряда западных стран о срочном выделении миллионов долларов и евро на восстановление мирной жизни в Ракке. Хотя до этого они отказывались поставлять гуманитарную помощь в САР.

    По мнению Конашенкова, объяснение такой неожиданной финансовой помощи — «стремление поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи «освобождаемых» от ИГ мирных жителей».

    Напомним, штурм коалиционных сил Ракки начался 6 июня. Официально об освобождении города от боевиков «Исламского государства» объявили 20 октября.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #дональд трамп #россия #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #трамп #вкс рф #игил #ракка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        1702
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        2044
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        8076
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3397