Сирия сегодня: курды прорываются в Дейр-эз-Зоре, Ракка освобождена от ИГИЛ

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Сирия, 22 октября. «Демократические силы Сирии» (SDF) заявили о контроле над нефтяным месторождением в Дейр-эз-Зоре. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил освобождение Ракки от террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организация запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). В министерстве обороны России сравнили освобождение Ракки с Дрезденом 1945 года. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Курды идут в наступление

«Демократические силы Сирии», состоящие в основном из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, заявили о том, что взяли под полный контроль нефтяное месторождение Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что Сирийская арабская армия (САА) находится в трех километрах от месторождения.

Ранее РИА Новости сообщали, что более 80 процентов нефтяных ресурсов в провинции Дейр-эз-Зор все еще находятся под контролем «Исламского государства»1. Нефтяное поле Ат-Тайем — единственное поле в провинции Дейр-эз-Зор, которое находится под контролем САА и союзных сил.

Напомним, боевики ИГ1 захватили нефтяные и газовые поля в провинции Дейр-эз-Зор еще в апреле 2014 года.

Ракка освобождена

Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с освобождением Ракки от боевиков «Исламского государства». По его словам, уже близок конец «Халифата», а его главари скоро будут привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политическое урегулирование сирийского кризиса.

«Я рад объявить, что «Демократические силы Сирии», наши партнеры в битве против ИГ в Сирии, успешно отбили Ракку — самопровозглашенную столицу террористической группировки. Наши силы вместе освободили весь город из-под контроля ИГ», — уточнил он.

По словам Трампа, США скоро перейдут к новой фазе, в ходе которой они будут поддерживать местные силы безопасности, снижать эскалацию насилия по всей Сирийской Арабской Республике (САР). Вашингтон собирается приложить максимум усилий для того, чтобы террористы не вернулись обратно, «вновь угрожая нашей безопасности».

Сравнение с Дрезденом

Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945 году. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, представитель российского оборонного ведомства прокомментировал заявление ряда западных стран о срочном выделении миллионов долларов и евро на восстановление мирной жизни в Ракке. Хотя до этого они отказывались поставлять гуманитарную помощь в САР.

По мнению Конашенкова, объяснение такой неожиданной финансовой помощи — «стремление поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи «освобождаемых» от ИГ мирных жителей».

Напомним, штурм коалиционных сил Ракки начался 6 июня. Официально об освобождении города от боевиков «Исламского государства» объявили 20 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.