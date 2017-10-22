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Украина
Эксперт рассказал, какими будут последствия медицинской реформы для Украины
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    Эксперт рассказал, какими будут последствия медицинской реформы для Украины

    16:38  22 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, какими будут последствия медицинской реформы для Украины

    Киев, 22 октября. На Украине происходит декоммунизация социального законодательства. Так считает украинский политолог Алексей Якубин, который рассказал о том, какими будут последствия медицинской реформы, одобренной депутатами Верховной рады.

    Эксперт напомнил о том, что никто не отменял статью 49 Конституции Украины, которая гарантирует бесплатное лечение. Однако временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется узаконить платную медицину в государственных лечебных учреждениях.

    «Очевидно, что де-факто будет узаконивание платной медицины даже в государственных лечебных заведениях для большинства граждан. Более того, парадокс в том, что эти изменения инициирует и проводит исполняющая обязанности министра здравоохранения. И легитимность таких инициатив… подрывается самим фактом того, что их проводит исполняющая обязанности, к которой есть множество вопросов по поводу ее гражданства», — подчеркнул Якубин.

    Напомним, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала принятый в Верховной раде проект медицинской реформы «смертной казнью» для всех нуждающихся в медицинской помощи.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #медицинская реформа
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