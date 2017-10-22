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Украина
Видео драки митингующих с полицией возле Рады в Киеве появилось в Сети
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    Видео драки митингующих с полицией возле Рады в Киеве появилось в Сети

    16:09  22 Октября 2017
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    Видео драки митингующих с полицией возле Рады в Киеве появилось в Сети

    Киев, 22 октября. В Марьинском парке представители украинской полиции и Нацгвардии преградили дорогу автомобилю для акции протеста, из-за чего начались столкновения полицейских и участников так называемого вече. 

    Как передает корреспондент ФАН с места событий, полицейские не пускают автомобиль для участия в митинге. Кроме того, водителю транспортного средства не разрешают к нему подходить. 

    Видео драки митингующих с полицией возле Рады в Киеве появилось в Сети

    Митингующие пытались прорваться к машине, но потерпели неудачу. Участники акции потребовали от стражей порядка и Нацгвардии пропустить автомобиль для проведения акции протеста. 

    Напомним, в украинской столице возле Рады снова начались акции протеста. 

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #полиция #верховная рада #митинг #акции #нацгвардия #вече
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