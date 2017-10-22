ЛНР: пьяный дебош закончился гибелью трех бойцов ВСУ

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Москва, 22 октября. Неуставные отношения между пьяными военнослужащими ВСУ в зоне так называемой АТО привели к гибели трех украинских солдат. Инцидент произошел в одном из подразделений 14-й бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Командование ВСУ проявляет безразличное отношение к своим подчиненным. Продолжаются случаи употребления спиртных напитков, после чего начинается выяснение отношений между военнослужащими. В результате очередной попойки небоевые потери составили трое военнослужащих», — приводит слова представителя милиции ЛНР Луганский информационный центр.

В бригаде проводится внутреннее расследование, при этом доклад об инциденте в штаб ВСУ направлен не был.

Отметим, ранее сообщалось, что двое украинских военных погибли под гусеницами собственной БМП.