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Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под огнем, ВСУ устали воевать, украинские СМИ разжигают
Новороссия
ЛНР: пьяный дебош закончился гибелью трех бойцов ВСУ
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    ЛНР: пьяный дебош закончился гибелью трех бойцов ВСУ

    16:21  22 Октября 2017
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    ЛНР: пьяный дебош закончился гибелью трех бойцов ВСУ

    Москва, 22 октября. Неуставные отношения между пьяными военнослужащими ВСУ в зоне так называемой АТО привели к гибели трех украинских солдат. Инцидент произошел в одном из подразделений 14-й бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    «Командование ВСУ проявляет безразличное отношение к своим подчиненным. Продолжаются случаи употребления спиртных напитков, после чего начинается выяснение отношений между военнослужащими. В результате очередной попойки небоевые потери составили трое военнослужащих», — приводит слова представителя милиции ЛНР Луганский информационный центр.

    В бригаде проводится внутреннее расследование, при этом доклад об инциденте в штаб ВСУ направлен не был.

    Отметим, ранее сообщалось, что двое украинских военных погибли под гусеницами собственной БМП. 

    Автор: Федор Веснин
    #ато #всу #дебош #пьянство
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