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Ростов-на-Дону, 22 октября. Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону на общей площади 450 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, на место прибыли экстренные службы, в том числе пожарные, которые борются пытаются ликвидировать возгорание.

Отмечается, что в настоящий момент есть опасность распространения огня.

В ведомстве также сообщили, что на месте горят двухэтажные павильоны с бытовой химией и пластмассовой посудой.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Сейчас информации о возможных пострадавших в результате пожара нет.