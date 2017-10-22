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Происшествия
Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону
Происшествия
Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону
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    Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону

    15:49  22 Октября 2017
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    Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону

    Ростов-на-Дону, 22 октября. Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону на общей площади 450 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 

    По данным ведомства, на место прибыли экстренные службы, в том числе пожарные, которые борются пытаются ликвидировать возгорание. 

    Отмечается, что в настоящий момент есть опасность распространения огня.

    Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону

    В ведомстве также сообщили, что на месте горят двухэтажные павильоны с бытовой химией и пластмассовой посудой.

    Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

    Сейчас информации о возможных пострадавших в результате пожара нет. 

    Автор: Дана Балан
    #пожар #мчс #ростов-на-дону #рынок
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