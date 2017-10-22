Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону
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Ростов-на-Дону, 22 октября. Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону на общей площади 450 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, на место прибыли экстренные службы, в том числе пожарные, которые борются пытаются ликвидировать возгорание.
Отмечается, что в настоящий момент есть опасность распространения огня.
В ведомстве также сообщили, что на месте горят двухэтажные павильоны с бытовой химией и пластмассовой посудой.
Пожару присвоен четвертый ранг сложности.
Сейчас информации о возможных пострадавших в результате пожара нет.