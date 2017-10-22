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Политика
США препятствуют отправке сербских саперов в Сирию, опасаясь укрепления связей с РФ
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    США препятствуют отправке сербских саперов в Сирию, опасаясь укрепления связей с РФ

    16:11  22 Октября 2017
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    США препятствуют отправке сербских саперов в Сирию, опасаясь укрепления связей с РФ

    Вашингтон, 22 октября. Пресс-атташе посольства США в Сербии Эрик Хейден сообщил, что Белый дом не одобряет возможность участия сербских саперов в операции по разминированию в Сирии в качестве помощи российским коллегам. Вашингтон намерен свести к нулю контакты Белграда и Москвы по военной линии, рассчитывая на вступление Сербии в НАТО.

    Спикер дипмиссии США в Сербии Эрик Хейден заявил, что Белый дом «с неодобрением смотрит на сообщения в СМИ о том, что местные саперы, в подготовку которых вкладывает деньги и Вашингтон, могут принять участие в операции по разминированию Сирии совместно с российскими специалистами», пишет белградское издание Blic. При этом дипломат не рассказал о причинах, из-за которых на Балканах приходится выполнять задачи по разминированию.

    США препятствуют отправке сербских саперов в Сирию, опасаясь укрепления связей с РФ

    Самолеты НАТО бомбили Югославию 18 лет назад, сделав территорию минным полем. Кроме того, позиция США не вписывается в их концепцию о поддержке демократии во всем мире. Согласно этим принципам безопасность жителей Сирии должна быть поставлена во главу угла международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. 

    Главной причиной препятствия Вашингтона работе сербских саперов в Сирии является нежелание допускать Сербию контактировать с Россией по военной линии. США намерены втянуть Сербию в военно-политический блок НАТО. Поэтому сотрудничество россиян и сербов в Сирии может осложнить реализацию планов Вашингтона по разделению двух народов. Однако окончательное решение по группе саперов должны принять сербские власти.

    США препятствуют отправке сербских саперов в Сирию, опасаясь укрепления связей с РФ

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #сербия
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