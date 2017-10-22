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Пусть дураки ходят: митинг Навального не вызвал интереса у жителей Астрахани
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    Пусть дураки ходят: митинг Навального не вызвал интереса у жителей Астрахани

    15:54  22 Октября 2017
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    Пусть дураки ходят: митинг Навального не вызвал интереса у жителей Астрахани

    Астрахань, 22 октября. Скандальный блогер Алексей Навальный собирается в воскресенье выступить на митинге в Астрахани. 

    Жители Астрахани скептически отнеслись к планам российского блогера. Многие не понимают, зачем Навальный вообще едет к ним в город. 

    «А что тут Навальный забыл?» — удивляется пользователь группы «Астрахань Life» социальной сети «ВКонтакте» Гуля Асанова. 

    Пусть дураки ходят: митинг Навального не вызвал интереса у жителей Астрахани

    Митинг Навального не вызвал никакого интереса у горожан, астраханцы предпочитают спокойно провести воскресенье.

    «Какой Навальный? Пусть дураки ходят, а я дома посижу», — пишет пользователь «ВКонтакте». 

    Напомним, в воскресенье, 22 октября, вышел из специального приемника по окончании 20 суток административного ареста и сразу же отправился на митинг в Астрахани. Об этом он написал в своем Instagram.

    Новость о митинге никак не заинтересовала жителей города.

    Пусть дураки ходят: митинг Навального не вызвал интереса у жителей Астрахани

    Стоит отметить, что больше о грядущем митинге говорили провокационные СМИ, некоторые из которых даже в экстренном порядке искали операторов для съемки «мероприятия». 

    Пусть дураки ходят: митинг Навального не вызвал интереса у жителей Астрахани

    Автор: Дана Балан
    #навальный #астрахань #соцсети #блогер
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