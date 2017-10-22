Пусть дураки ходят: митинг Навального не вызвал интереса у жителей Астрахани

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Астрахань, 22 октября. Скандальный блогер Алексей Навальный собирается в воскресенье выступить на митинге в Астрахани.

Жители Астрахани скептически отнеслись к планам российского блогера. Многие не понимают, зачем Навальный вообще едет к ним в город.

«А что тут Навальный забыл?» — удивляется пользователь группы «Астрахань Life» социальной сети «ВКонтакте» Гуля Асанова.

Митинг Навального не вызвал никакого интереса у горожан, астраханцы предпочитают спокойно провести воскресенье.

«Какой Навальный? Пусть дураки ходят, а я дома посижу», — пишет пользователь «ВКонтакте».

Напомним, в воскресенье, 22 октября, вышел из специального приемника по окончании 20 суток административного ареста и сразу же отправился на митинг в Астрахани. Об этом он написал в своем Instagram.

Новость о митинге никак не заинтересовала жителей города.

Стоит отметить, что больше о грядущем митинге говорили провокационные СМИ, некоторые из которых даже в экстренном порядке искали операторов для съемки «мероприятия».