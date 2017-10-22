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Девочка, сбежавшая из российской школы-интерната, задержана под Киевом
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    Девочка, сбежавшая из российской школы-интерната, задержана под Киевом

    15:17  22 Октября 2017
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    Девочка, сбежавшая из российской школы-интерната, задержана под Киевом

    Киев, 22 октября. Подросток из школы-интерната в Белгородской области сбежала на Украину по поддельным документам.

    Сотрудники украинской полиции задержали 16-летнюю девушку без документов на вокзале в городе Мироновка, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области. В отделении полиции она рассказала, что сбежала из школы-интерната в Белгородской области, а границу Украины пересекла по поддельным документам с помощью неизвестных. Девушка приехала на Украину три недели назад.

    В России сбежавшую девушку разыскивают с начала сентября. Из распространенного полицией России объявления о розыске следует, что задержанная - Алина Красильникова, уроженка села Подольхи Белгородской области РФ.

    В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Полиция Украины сообщила о данном факте в Интерпол.

    Несовершеннолетнюю после осмотра врачей доставят в реабилитационный центр.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #подросток #интернат #побег
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