Порошенко встретился с украинскими военными в Донбассе

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Киев, 22 октября. Украинский президент Петр Порошенко 22 октября на подконтрольной Киеву территории Донбасса провел оперативное совещание по ситуации на фронте, сообщила президентская пресс-служба.

Петр Порошенко в сопровождении главы Минобороны Украины Степана Полторака прибыл в Авдеевку Донецкой области, говорится в сообщении пресс-службы. Известно, что украинский президент провел совещание по обстановке в Донбассе. Он пообщался с военнослужащими, обсудив вопрос материального обеспечения и денежного довольствия.

Напомним, что Киев инициировал военную операцию в Донбассе в апреле 2014 года, когда республики ДНР и ЛНР отказались признать легитимной пришедшую в результате госпереворота власть. Урегулированием украинского конфликта занимаются контактные группы переговорщиков в Минске, а также лидеры стран «нормандской четверки».