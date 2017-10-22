Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону
Украина
Потасовка произошла между полицией и митингующими возле Рады в Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Потасовка произошла между полицией и митингующими возле Рады в Киеве

    15:14  22 Октября 2017
    101

    Потасовка произошла между полицией и митингующими возле Рады в Киеве

    Киев, 22 октября. Сотрудники украинских правоохранительных органов и Нацгвардии заблокировали автомобиль со звуковым сигналом для акции протеста в Марьинском парке в Киеве. Об этом в воскресенье в социальной сети Facebook написал депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

    Как отметил депутат Рады, полиция блокирует автомобиль более 15 часов. Отмечается, что украинские полицейские не пускают к транспортному средству его водителя.

    Потасовка произошла между полицией и митингующими возле Рады в Киеве

    Он также сообщил, что протестующие пытались прорвать ограждение силовиков с целью разблокировать автомобиль, но после провальной попытки, участники акции потребовали от полиции разрешить проезд авто для проведения акции. 

    Ранее стало известно, что митингующие собираются на так называемое вече под названием «майдан реформ» возле здания Верховной рады в Киеве. Об этом передавал корреспондент ФАН с места событий.

    Потасовка произошла между полицией и митингующими возле Рады в Киеве

    Возле стен Рады пятый день проходит акция протеста соратников экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Участники митинга требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #саакашвили #полиция #митинг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        1111
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1834
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7952
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3353