Потасовка произошла между полицией и митингующими возле Рады в Киеве

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Киев, 22 октября. Сотрудники украинских правоохранительных органов и Нацгвардии заблокировали автомобиль со звуковым сигналом для акции протеста в Марьинском парке в Киеве. Об этом в воскресенье в социальной сети Facebook написал депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

Как отметил депутат Рады, полиция блокирует автомобиль более 15 часов. Отмечается, что украинские полицейские не пускают к транспортному средству его водителя.

Он также сообщил, что протестующие пытались прорвать ограждение силовиков с целью разблокировать автомобиль, но после провальной попытки, участники акции потребовали от полиции разрешить проезд авто для проведения акции.

Ранее стало известно, что митингующие собираются на так называемое вече под названием «майдан реформ» возле здания Верховной рады в Киеве. Об этом передавал корреспондент ФАН с места событий.

Возле стен Рады пятый день проходит акция протеста соратников экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Участники митинга требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.