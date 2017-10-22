Турецкая полиция задержала в Анталье боевика ИГ из Сирии
Анкара, 22 октября. В турецком городе Анталье задержан боевик экстремистской группировки «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России). Об этом пишет издание Milliyet.
По данным интернет-ресурса, задержанный радикал является гражданином Сирии.
DEAŞ şüphelisi gece operasyonuyla yakalandı https://t.co/nqG1pRJRSu pic.twitter.com/oWeEK4bJp8— milliyet.com.tr (@milliyet) October 22, 2017
Сотрудники турецкой полиции арестовали боевика ИГ1 в районе Енимахале в ночь на воскресенье, 22 октября.
В настоящее время следователи допрашивают задержанного.
Напомним, ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) раскрыла ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) в Крыму.
1 Организация запрещена на территории РФ.