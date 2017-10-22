Эксперты установили, как придумать самый надежный пароль

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Москва, 22 октября. Британские эксперты в области кибербезопасности рассказали, как придумать пароль, который будет трудно взломать.

Как установили специалисты, 20% жителей Великобритании используют очевидные пароли, среди которых наиболее популярны «123123», а также сочетание имени и фамилии пользователя. При этом такие простые пароли используются не только для регистрации на развлекательных сайтах и в социальных сетях, но даже в профиле интернет-банкингов, пишут европейские СМИ. Именно подобные незамысловатые коды легче всего взломать, и даже хакеру средней руки понадобится не более десяти секунд, чтобы подобрать простейший пароль.



Чтобы не стать жертвой взлома, специалисты рекомендуют никогда не использовать в паролях дату рождения. А чтобы по-настоящему обезопасить себя от взлома, лучше даже не использовать в паролях реальные слова. Гораздо эффективнее будет выдумать чередование прописных и строчных символов.

Кроме того, категорически не рекомендуется пользоваться одним и тем же паролем на разных сайтах.