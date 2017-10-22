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Опубликованы рендерные фото спортивного Skoda Karoq Sportline
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    Опубликованы рендерные фото спортивного Skoda Karoq Sportline

    14:46  22 Октября 2017
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    Опубликованы рендерные фото спортивного Skoda Karoq Sportline

    Прага, 22 октября. Рендерные фотографии нового внедорожника Skoda Karoq Sportline, выход которого был анонсирован еще в начале текущего года, выложили в Сеть.

    На рендерных фото видно, что дизайн спортивной версии существенно отличается от автомобиля базовой комплектации. Skoda Karoq Sportline наделена более агрессивным экстерьером, однако при этом создатели сохранили силовое оборудование.

    Под капотом чешского автомобиля установлен 2.0-литровый мотор Bi-TDi, пару которому составляет электрический двигатель.

    Впрочем, в настоящее время о комбинированной отдаче ничего не известно. 

    Ранее стало известно, что автомобильный концерт Skoda не собирается выпускать на российский рынок кроссовер Karoq.

    Автор: Дана Балан
    #автомобиль #skoda #skoda karoq sportline
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