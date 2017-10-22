Экс-посол России в США: Поле для договоренности между Москвой и Вашингтоном есть всегда

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Москва, 22 октября. Бывший российский посол в США, сенатор Сергей Кисляк считает, что между Москвой и Вашингтоном «всегда есть поле для договоренности», но это связано с серьезной работой.

Представитель комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк напомнил, что во время его работы на посту посла в США он всегда размышлял о необходимых шагах для «выравнивания отношений» двух стран. По словам дипломата, между Москвой и Вашингтоном «всегда есть поле для договоренности».

«Более того, при всех вот этих трудностях, которые возникали, ни на одном этапе, ни на одном повороте мы не закрывали двери для возможности работать вместе по вопросам, которые интересуют Россию», — отметил российский парламентарий.

Однако он подчеркнул, что в США идет серьезная политическая борьба — «демократы борются с республиканцами, часть Республиканской партии борется с Белым домом». Также есть существенное противостояние на уровне СМИ, а американские спецслужбы «вбрасывают дрова в огонь». Кисляк считает, что отношения России и США жертвуются ради достижения политических целей. Все это привело к жесткой и агрессивной линии в отношении России.