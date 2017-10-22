Авиация США уничтожила 40 боевиков ИГ в лагере в Афганистане

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Кабул, 22 октября. Самолеты ВВС США нанесли удар по тренировочному лагерю запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Афганистане. Операция прошла в провинции Нангархар, передает агентство Khaama Press.

Накануне в афганской провинции Нангархар прошла операция ВВС США по уничтожению инфраструктуры боевиков ИГИЛ1. По данным местных представителей из органов безопасности, при ударе были ликвидированы 40 боевиков, уничтожен склад с оружием и взрывчаткой. В сообщении отмечается, что в лагере террористы обучали боевиков-смертников для последующей организации терактов против силовиков в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.