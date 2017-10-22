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Весь мир
Авиация США уничтожила 40 боевиков ИГ в лагере в Афганистане
Весь мир
Авиация США уничтожила 40 боевиков ИГ в лагере в Афганистане
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    Авиация США уничтожила 40 боевиков ИГ в лагере в Афганистане

    14:31  22 Октября 2017
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    Авиация США уничтожила 40 боевиков ИГ в лагере в Афганистане

    Кабул, 22 октября. Самолеты ВВС США нанесли удар по тренировочному лагерю запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Афганистане. Операция прошла в провинции Нангархар, передает агентство Khaama Press.

    Накануне в афганской провинции Нангархар прошла операция ВВС США по уничтожению инфраструктуры боевиков ИГИЛ1. По данным местных представителей из органов безопасности, при ударе были ликвидированы 40 боевиков, уничтожен склад с оружием и взрывчаткой. В сообщении отмечается, что в лагере террористы обучали боевиков-смертников для последующей организации терактов против силовиков в Афганистане.

    Авиация США уничтожила 40 боевиков ИГ в лагере в Афганистане

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #иг #афганистан
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