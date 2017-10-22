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Украина
Майдан III: спасти Украину за 70 дней
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    Майдан III: спасти Украину за 70 дней

    17:43  22 Октября 2017
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    Майдан III: сторонники Саакашвили пугают Порошенко судьбой Чаушеску

    Верховная рада Украины явно поймала кураж, один за другим штампуя одиозные законы. Не дав народу опомниться от судебной, пенсионной и образовательной реформ, государственные мужи взялись за медицину.

    Геноцид так геноцид…

    У новаций в сфере здравоохранения хватает критиков. Глава Радикальной партии Олег Ляшко даже назвал всю эту затею «геноцидом украинцев».

    Но в итоге проголосовал, поступил «как настоящий лидер, а не популист». Заметим, что и после голосования Олег Валерьевич скромно оценил шансы на успех начинания: один из миллиона.

    Простые украинцы от души удивляются этим метаморфозам.

    Немного о достоинствах чихуахуа

    Пользователь Ярослав Марченко обратился к Ляшко: «Если Вы мужчина и у Вас осталось микрон совести, увольняйтесь». А вот Юлия Тимошенко иллюзий уже не питает. Прямо в лицо назвала главу Радикальной партии «бобиком» и «чихуахуа».

    Самое печальное, что иск о защите чести и достоинства не сулит Ляшко успеха. Из открытых источников узнаем: «чихуахуа: очень крепкое здоровье, высокий интеллект, контактность и покладистый характер». Так что слова Юлии Владимировны скорее можно считать похвалой, нежели оскорблением. В суд с таким не пойдешь. Разве что придется доказывать, что ты больной идиот, социопат, и нервы ни к черту.

    Последнее «американское»

    Не менее увлекательно развиваются события и у стен парламента, где набирает обороты «Михомайдан».

    Столкновения протестующих с национальной гвардией победителя не выявили.

    В итоге палаточный городок уютно разместился под стенами Рады.

    Участники акции озвучили свои ключевые требования: снятие неприкосновенности с народных депутатов, отказ от мажоритарной системы выборов в парламент и создание антикоррупционного суда.

    Вряд ли это именно те вопросы, которые по-настоящему тревожат людей. Ведь есть куда более насущные проблемы: высокие тарифы ЖКХ, плачевные дела в промышленности, образовании, медицине.

    Однако «Михомайдан» обходит стороной социальную проблематику. Возможно, потому, что Михаил Саккашвили получил из-за океана иные указания. Журналист газеты «2000» Сергей Бурлаченко в статье «Не решительный бой. Но и не последний» пишет:

    «Похоже, речь идет именно о последнем предупреждении власти от вашингтонских «товарищей» «по-хорошему» принять закон об антикоррупционных судах в течение месяца».

    Луценко уже не тот

    Относительно судьбы нынешних выступлений высказываются различные мнения. Соратники президента Порошенко как-то поджали хвосты.

    Например, Юрий Луценко на своей странице в Facebook высказал согласие с требованием о снятии неприкосновенности «как гражданин и генеральный прокурор».

    Майдан III: сторонники Саакашвили пугают Порошенко судьбой Чаушеску

    В другом своем посте он пишет, что «любые изменения в стране возможны лишь через политический диалог». Мудрая мысль. В былые времена Юрий Витальевич проявлял куда большую отвагу.

    Теперь же генеральный прокурор остепенился и смотрит на жизнь несколько иначе.

    На фоне застенчивости власть предержащих революционеры взбодрились. Михаил Саакашвили призвал страну готовиться к Украине без Порошенко.

    Недобрая «напоминалочка» для Порошенко

    Еще Михаил Николозович поведал, как спасти Украину за 70 дней. Заманчиво, что ни говори. Горячие головы даже напомнили Порошенко о судьбе румынского президента Чаушеску, расстрелянного вместе с супругой Еленой после скорого и неправого суда.

    Пока Петр Алексеевич гуглил «дешевые билеты в Ростов-на-Дону» (проведать своего старого легитимного друга), эксперты оценивали заявленный активистами ультиматум.

    Эксперт Михаил Погребинский полагает, что действия активистов не стоит воспринимать всерьез. Уж очень мало их осталось. По мнению Погребинского, шансы протестующих достичь своей цели практически равны нулю. То есть еще ниже, чем у медицинской реформы.

    Майдан III: сторонники Саакашвили пугают Порошенко судьбой Чаушеску

    Иначе видит ситуацию Владимир Корнилов. Донецкий политолог напомнил, что в 2013 году Майдан начинался вяло даже по сравнению с нынешними выступлениями.

    «Обратите внимание, насколько точно, чуть ли не слово в слово, те, кто поддерживает Порошенко, повторяют все то, что и сторонники Януковича в первые дни Майдана 2013 года»,  — сказал Корнилов.

    Кажется, в прошлый раз это не очень помогло…

    Автор: Сергей Свазовский
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