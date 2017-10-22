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ВФМС помог развенчать миф о России как об «империи зла» — Кириенко
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    ВФМС помог развенчать миф о России как об «империи зла» — Кириенко

    14:27  22 Октября 2017
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    ВФМС помог развенчать миф о России как об «империи зла» — Кириенко

    Сочи, 22 октября. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко подвел итоги Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Сочи. 

    Он выразил уверенность в том, что молодежи уже никто не сможет навязать, что «Россия — агрессивная держава, империя зла, стремящаяся всех захватить и поработить», передает ТАСС.

    «Их головы (студентов — Прим.ред.) уже не заморочить никогда», — решительно подчеркнул Кириенко.

    ВФМС помог развенчать миф о России как об «империи зла» — Кириенко

    По словам представителя Кремля, участники и гости фестиваля «договорились сформировать команду будущего и продолжить свою работу также по профессиональным направлениям, то есть врачи с врачами, экологи с экологами и все вместе».

    Он также добавил, что фестиваль прошел как большое международное событие. 

    Отмечается, что в мероприятии участвовали около 25 тысяч молодых людей из 188 государств, что является абсолютным рекордом для всех фестивалей молодежи.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сочи #кириенко #фестиваль
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