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Сочи, 22 октября. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко подвел итоги Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Сочи.

Он выразил уверенность в том, что молодежи уже никто не сможет навязать, что «Россия — агрессивная держава, империя зла, стремящаяся всех захватить и поработить», передает ТАСС.

«Их головы (студентов — Прим.ред.) уже не заморочить никогда», — решительно подчеркнул Кириенко.

По словам представителя Кремля, участники и гости фестиваля «договорились сформировать команду будущего и продолжить свою работу также по профессиональным направлениям, то есть врачи с врачами, экологи с экологами и все вместе».

Он также добавил, что фестиваль прошел как большое международное событие.

Отмечается, что в мероприятии участвовали около 25 тысяч молодых людей из 188 государств, что является абсолютным рекордом для всех фестивалей молодежи.