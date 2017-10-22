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Политика
Пушков о словах главы ЦРУ: Ким Чен Ыну выписана черная метка
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    Пушков о словах главы ЦРУ: Ким Чен Ыну выписана черная метка

    14:15  22 Октября 2017
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    Пушков о словах главы ЦРУ: Ким Чен Ыну выписана черная метка

    Москва, 22 октября. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы ЦРУ Майка Помпео о том, что при исчезновении лидера КНДР Ким Чен Ына, он «не станет говорить об этом». Российский парламентарий считает, что Вашингтон выписал «черную метку». 

    Накануне глава американского Центрального разведывательного управления Майк Помпео заявил, что не станет поднимать вопрос о Ким Чен Ыне в случае его внезапного исчезновения. Руководитель спецслужбы также добавил, что ЦРУ намерено быть «гораздо более злобным» агентством и не исключил применение силы в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. 

    «Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, насколько угроза осуществима», — отметил Пушков в своем Twitter. 

    Вашингтон считает, что Пхеньян стоит на пороге создания ракеты такой дальности, которая представляет угрозу для США.

    Пушков о словах главы ЦРУ: Ким Чен Ыну выписана черная метка

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #кндр #цру
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