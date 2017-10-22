«Президент Украины» с мешком денег и верхом на казаке посетил митинг у Рады

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Киев, 22 октября. У здания Верховной рады Украины в Киеве, где в эти минуты проходит народный сбор под названием «майдан реформ», на сцену вывели ряженого в костюме президента Украины Петра Порошенко. «Президент Украины» сидит на плечах у украинского казака.

Ряженый Порошенко держит в руках золотой батон и мешок денег, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Присутствующие на митинге встретили появление «президента» бурным смехом и аплодисментами.

Напомним, народный сход под названием «майдан реформ» у здания Рады ранее объявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он также присутствует на мероприятии, но еще не обращался к собравшимся. Как и обычно, участники митинга в первую очередь требуют отставки президента Порошенко. Они также выступают за отмену депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства.

