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«Президент Украины» с мешком денег и верхом на казаке посетил митинг у Рады
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    «Президент Украины» с мешком денег и верхом на казаке посетил митинг у Рады

    14:24  22 Октября 2017  /обновлено: 14:24  22 Октября 2017
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    «Президент Украины» с мешком денег и верхом на казаке посетил митинг у Рады

    Киев, 22 октября. У здания Верховной рады Украины в Киеве, где в эти минуты проходит народный сбор под названием «майдан реформ», на сцену вывели ряженого в костюме президента Украины Петра Порошенко. «Президент Украины» сидит на плечах у украинского казака.

    Ряженый Порошенко держит в руках золотой батон и мешок денег, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Присутствующие на митинге встретили появление «президента» бурным смехом и аплодисментами.

    Напомним, народный сход под названием «майдан реформ» у здания Рады ранее объявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он также присутствует на мероприятии, но еще не обращался к собравшимся. Как и обычно, участники митинга в первую очередь требуют отставки президента Порошенко. Они также выступают за отмену депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. 
     

    Автор: Федор Веснин
    #порошенко #рада #митинг
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