Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Авиация США уничтожила 40 боевиков ИГ в лагере в Афганистане
Технологии
Эксперты составили топ-10 самых ненадежных автомобилей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты составили топ-10 самых ненадежных автомобилей

    14:08  22 Октября 2017
    237

    Эксперты составили топ-10 самых ненадежных автомобилей

    Москва, 22 октября. Эксперты издания Consumer Reports назвали десять машин, которые наиболее подвержены поломкам.

    Рейтинг основан на отчетах потребителей о неполадках и включает данные 640 тысяч автовладельцев.

    Возглавляет антирейтинг Chevrolet Camaro с проблемными трансмиссией, электрикой и приводом. В тройке «лидеров» Mercedes-Benz GLC (тормозная система, рулевое управление и подвеска) и Jaguar F-Pace (трансмиссия и электрика, посторонние шумы в салоне).

    Американский внедорожник GMC Acadia часто демонстрирует проблемы с приводом, силовой установкой и электрикой, считают эксперты. Закрывает пятерку хэтчбек Fiat 500 (электрика, двигатель, тормоза).

    Две строчки занимают автомобили марки Ford: Focus (трансмиссия, привод) и

    Fiesta (трансмиссия, климат-контроль), далее идут Volvo XC90 (электрика, двигатель) и Cadillac Escalade (климат-контроль, коробка передач).

    Интересно, что в список попал и электрокар Tesla Model X, к которому возникли вопросы по поводу качества сборки, покраски и отделки, а также к системе климат-контроля. Напомним, недавно Tesla заявила, что отзывает 11 тысяч Model X из-за проблем с задними сидениями.

    Автор: Юлия Кошкина
    #авто #рейтинг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        426
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1694
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7829
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3314