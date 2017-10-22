Эксперты составили топ-10 самых ненадежных автомобилей

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Москва, 22 октября. Эксперты издания Consumer Reports назвали десять машин, которые наиболее подвержены поломкам.

Рейтинг основан на отчетах потребителей о неполадках и включает данные 640 тысяч автовладельцев.

Возглавляет антирейтинг Chevrolet Camaro с проблемными трансмиссией, электрикой и приводом. В тройке «лидеров» Mercedes-Benz GLC (тормозная система, рулевое управление и подвеска) и Jaguar F-Pace (трансмиссия и электрика, посторонние шумы в салоне).

Американский внедорожник GMC Acadia часто демонстрирует проблемы с приводом, силовой установкой и электрикой, считают эксперты. Закрывает пятерку хэтчбек Fiat 500 (электрика, двигатель, тормоза).

Две строчки занимают автомобили марки Ford: Focus (трансмиссия, привод) и

Fiesta (трансмиссия, климат-контроль), далее идут Volvo XC90 (электрика, двигатель) и Cadillac Escalade (климат-контроль, коробка передач).

Интересно, что в список попал и электрокар Tesla Model X, к которому возникли вопросы по поводу качества сборки, покраски и отделки, а также к системе климат-контроля. Напомним, недавно Tesla заявила, что отзывает 11 тысяч Model X из-за проблем с задними сидениями.