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Сирия под угрозой новой информационной атаки США: кто вооружает террористов химическим оружием
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    Сирия под угрозой новой информационной атаки США: кто вооружает террористов химическим оружием

    14:11  22 Октября 2017
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    США все же признали наличие у боевиков «Джебхат ан-Нусры» химоружия

    Представители Госдепартамента США признали, что боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), действительно используют химическое оружие на территории Сирии. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства в сообщении, где объясняется, почему жителям Штатов не стоит посещать арабскую республику.

    Таким образом, Вашингтон официально подтвердил, что исламистские силы, контролирующие город Хан Шейхун в сирийской провинции Идлиб, и сами располагали запрещенными веществами. Напомним, после инцидента с применением химоружия в этом населенном пункте в апреле текущего года американская сторона сразу же обвинила в произошедшем Сирийскую арабскую армию (САА). В качестве «ответных мер» с кораблей ВМС США в Средиземном море по сирийскому аэродрому «Шайрат» были выпущены ракеты «Томагавк».

    При этом Вашингтон не обратил внимания на то, что официальный Дамаск еще в 2014-м году в присутствии иностранных экспертов уничтожил все имевшиеся запасы химического оружия, а единственные так называемые доказательства причастности правительственных сил к инциденту в Идлибе были сфабрикованы членами связанной с «Ан-Нусрой» якобы гуманитарной организации «Белые каски».

    ВМС США

    Что же теперь? Неужели Госдеп США своим неожиданным заявление обессмыслил все прошлые слова официальных лиц Соединенных Штатов и других западных стран, обильно бросавшихся беспочвенными обвинениями в адрес Башара Асада, и, самое главное, дорогостоящую атаку на авиабазу САА в провинции Хомс? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

    Независимый журналист и политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение о том, что данное неожиданное заявление американского Госдепартамента, которое с первого взгляда может показаться шагом к признанию непричастности Дамаска к происшествию в Хан Шейхуне, на самом деле является частью тактики США. Эксперт считает, что Вашингтон, напротив, готовит новую информационную атаку против сирийского правительства.

    «Соединенные Штаты пытаются привязать к конфликту в Сирии химическое оружие всеми возможными путями. Это забавное высказывание Госдепа о том, что американцам не стоит посещать регион из-за возможности химатак, также встраивается в цепь, выстроенную Вашингтоном. Ему не удалось заставить всех поверить, что будто бы именно Асад использовал химическое оружие, хотя поводом для удара по базе «Шайрат» было якобы наличие отравляющих веществ в арсенале правительственных войск САР. Не удалось, несмотря на медийные провокации, специальные спектакли и фальшивые съемки. Теперь США намерены другими способами все же обозначить, что в Сирии есть химическое оружие, и оно ни в коем случае не у американцев, которые, однако, применяют фосфорные боеприпасы в ходе бомбардировок с воздуха».

    «Джебхат ан-Нусра»

    По мнению эксперта, вслед за правдивым и адекватным сообщением о наличии отравляющих веществ у боевиков «Джебхат ан-Нусры» Соединенные Штаты могут «вбросить» ложную информацию о том, где именно террористы взяли это химическое оружие. И тогда после очередного вброса на официальный Дамаск посыплется новая порция обвинений, а возможно и крылатых ракет «Томагавк».

    «В данном случае это лишь первый шажок в длинной цепочке информационной операции США. Сейчас они признали, что у «Джебхат ан-Нусры» есть химическое оружие и что боевики уже применяли его, а также готовы применить вновь. Следующим шагом может стать обнародование фальшивых данных о том, что это вооружение у террористов оказалось после захвата ими объектов армии Асада. Вот тогда картинка, которую намерен транслировать Запад, и сложится. Я думаю, что сценарий именно такой».

    Госдеп США

    Таким образом, Вашингтон ни в коем случае не отказался от своих прошлых слов, убежден Александр Асафов. Тема химического оружия, считает эксперт, еще обязательно прозвучит в западных СМИ, причем рядом с очередными обвинениями в адрес законного правительства Сирии.

    «Соответственно, говорить о том, что американцы противоречат своим же ранее сделанным заявлениям, нельзя. Это специальное мероприятие, продуманная информационная спецоперация против Дамаска».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сша #сирия #дамаск #башар асад #саа #идлиб #джебхат ан-нусра #хомс #белые каски #химатака #шайрат #тахрир аш-шам #хан шейхун
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