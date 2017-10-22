Удобный «Доктор Зло»: почему США не хотят «внезапной смерти» лидера КНДР

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Директор ЦРУ Майк Помпео рассказал, как отреагирует в случае «внезапной смерти» лидера КНДР Ким Чен Ына. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить. Это не полезно для нашего ведомства», — заявил Помпео.

По его словам, разговоры о ликвидации Ким Чем Ына обусловлены развитием ядерной программы и ракетными испытаниями Северной Кореи. Он заметил, что КНДР на пороге создания ядерной боеголовки, которая будет способна долететь до Соединенных Штатов

Кроме того, Помпео подчеркнул, что ЦРУ собирается восстановить полевые миссии агентов. Более того, по его словам, агентство станет более агрессивным.

«Мы собираемся стать гораздо более злобным агентством для реакции на внешние действия», — уточнил Помпео.

Присутствие с «краев» континента

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал ФАН заявление директора ЦРУ Майка Помпео.

«Северная Корея является достаточно удобным противником для США. С одной стороны, это закрытая страна, на которую можно «проецировать» любые небылицы. Например, то, что Ким Чен Ын скармливает своих политических оппонентов псам или собирается начать ядерную войну. С другой стороны, КНДР — маленькая и бедная страна, которая не может представлять для США сколь-либо серьезной военной угрозы. Кроме того, лидер КНДР с характерным стилем в одежде и узнаваемой прической подходит на роль злодея из комиксов, эдакого азиатского «Доктора Зло», — пояснил Станислав Бышок.

По мнению эксперта, согласно геополитическим доктринам еще столетней давности, США следует максимально контролировать то, что происходит в Евразии. Лучший способ контроля — постоянное военно-политическое и экономическое присутствие с «краев» континента.