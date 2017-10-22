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Басурин: В ДНР прибыли украинские силовики, подготовленные НАТО
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    Басурин: В ДНР прибыли украинские силовики, подготовленные НАТО

    13:39  22 Октября 2017
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    Басурин: В ДНР прибыли украинские силовики, подготовленные НАТО

    Донецк, 22 октября. В Донбасс прибыли подразделения украинских силовиков, прошедших подготовку у инструкторов стран НАТО.

    Об этом РИА Новости заявил замглавы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Это означает, что «военно-политическое руководство Украины не рассматривает мирный путь разрешения конфликта в принципе», отметил Басурин, так как известно, что войска НАТО используют «тактику «выжженной земли».

    «После ротации бригад жертвы среди мирного населения нашей республики могут только увеличиться», — заключил он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 28 раз за минувшие сутки.

    Автор: Юлия Кошкина
    #всу #украина #нато
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