Басурин: В ДНР прибыли украинские силовики, подготовленные НАТО

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Донецк, 22 октября. В Донбасс прибыли подразделения украинских силовиков, прошедших подготовку у инструкторов стран НАТО.

Об этом РИА Новости заявил замглавы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Это означает, что «военно-политическое руководство Украины не рассматривает мирный путь разрешения конфликта в принципе», отметил Басурин, так как известно, что войска НАТО используют «тактику «выжженной земли».

«После ротации бригад жертвы среди мирного населения нашей республики могут только увеличиться», — заключил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 28 раз за минувшие сутки.