Путин объяснил, почему сверхзвуковой Ту-144 покинул гражданскую авиацию

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Cочи, 22 октября. Российский лидер Владимир Путин на фестивале молодежи в Сочи рассказал, почему сверхзвуковой пассажирский Ту-144 покинул гражданскую авиацию, отметив, что данная технология стоит довольно дорого.

Накануне в Сочи состоялось закрытие Всемирного фестиваля молодежи студентов, в ходе которого глава государства Владимир Путин затронул тему развития технологий в стране и мире. На вопрос о том, почему из гражданской авиации ушли сверхзвуковые Ту-144, президент ответил — дело в стоимости. Пассажирские сверхзвуковые самолеты использовались в СССР и в странах Европы, но затем были переведены на нужды военных.

Путин напомнил, что стоимость воздушного средства данного типа знал советский чиновник Алексей Косыгин, однако он не осмелился озвучить ее. С того времени ситуация не изменилась, сверхзвуковая техника по-прежнему остается недоступной для широкого потребителя.